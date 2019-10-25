دوليه

يطمح نانت إلى استعادة التوازن والاقتراب أكثر من باريس سان جرمان المتصدر عندما يستضيف موناكو اليوم في قمة افتتاحية للمرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.وكان نانت مني بخسارة مفاجئة أمام مضيفه متز 0-1 السبت فتخلص صاحب الضيافة من المركز الأخير وحرم الضيوف من الإبقاء على فارق النقطتين اللتين كانتا تفصلهم عن باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب.

ويعول نانت على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه السابع هذا الموسم والضغط على باريس سان جرمان الذي يخوض «كلاسيكو ليغ 1» ضد غريمه التقليدي مرسيليا بعد غد في ختام المرحلة.

ويخوض نانت ومدربه كريستيان غوركوف المباراة في غياب مهاجمه البيروفي كريستيان بينافنتي المعار من بيراميدز المصري، بسبب معاناته من إصابة بتمدد عضلي، ومدافعه المالي مولا واغيه ولاعب وسطه المغربي الأصل عمران لوزا بسبب الإيقاف.لكن مهمة نانت لن تكون سهلة في مواجهة موناكو العائد بقوة في المراحل الأربع الأخيرة حيث حقق ثلاثة انتصارات هي غلته حتى الآن في الدوري مع ثلاثة تعادلات.

وأعرب غوركوف عن أمله في أن يتمكن فريقه بلعبه الجماعي من التفوق على الفرديات التي يتمتع بها لاعبو موناكو.وقال «عندما نرى فرديات (لاعبي موناكو)، بالتأكيد فإنه فريق لا يستحق المركز الذي يحتله في الدوري الآن. نعرف جيدا أنهم سينجحون في احتلال مركز يوافق امكانياتهم الفردية».وأضاف «هناك مؤهلات فنية في جميع الخطوط. الثنائي الهجومي المكون من (وسام) بن يدر و(الجزئري إسلام) سليماني منسجم بشكل رائع. (الروسي ألكسندر) غولوفين، (الإسباني شيسك) فابريغاس، و(تييمويه) باكايوكو بين الثلاثي الأفضل في الدوري». وتابع «نعول على الأداء الجماعي، لأنه كي تكون قادرا على المنافسة، يجب أن يكون لديك مجموعة قوية بغض النظر عن الفرديات.

