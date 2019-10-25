دوليه

ستستضيف الصين مونديال الأندية 2021 بنظام جديد يشارك فيه 24 فريقا، بحسب ما أعلن أمس رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جاني انفانتينو متحدثا عن «قرار تاريخي». وأعلن القرار خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في شنغهاي، حيث اختار الاعضاء المدينة الاسيوية «بالاجماع» بحسب انفانتينو.

وستقام النسخة التجريبية بين 17 يونيو و4 يوليو 2021، وتجمع بين 8 اندية أوروبية (في وقت اراد الاتحاد الاوروبي ويفا رفع العدد الى 12) و6 أندية من أميركا الجنوبية. وتشارك كل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف بثلاثة أندية لكل منها، على أن تمثل أوقيانيا بفريق وحيد.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية أكدت أنها لن تشارك في مونديال الأندية في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتبارا من عام 2021. وأكدت الرابطة التي تمثل 232 ناديا أوروبيا ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس في رسالة وجهتها لإنفانتينو «رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية».

وتستضيف قطر مونديال الأندية المقبل بين 11 و21 ديسمبر، بعد ان منحها فيفا في يونيو الماضي حق استضافة نسختي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية، تمهيدا لاستضافتها اول مونديال في الشرق الاوسط عام 2022.

وكان مجلس فيفا قرر في مارس الماضي توسيع البطولة لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها، على ان تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.لكن النسختين المقبلتين ستكونان بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022، ولأن توقيتها يتوافق مع النسخة المقبلة لكأس العالم، ما يسمح للاختبار بظل ظروف مناخية مماثلة.

