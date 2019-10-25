دوليه

طلب الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال الإنكليزي من مشجعي «المدفعجية» منحه المزيد من الوقت لتنمية قدرة الفريق وإعادته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وخيمت هزيمة أرسنال المخيبة للآمال أمام شيفيلد يونايتد 0-1 الاثنين على جماهير الفريق الذي تراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، على بعد 10 نقاط من ليفربول المتصدر.

وأنهى الفريق الإنكليزي الدوري المحلي في الموسم الماضي في المركز الخامس أيضاً بفارق نقطة واحدة عن توتنهام الرابع ما حرمه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والاكتفاء بالدوري الأوروبي.وتسلم إيمري مهامه مطلع الموسم الماضي خلفاً للفرنسي أرسين فينغر الذي قضى 22 عاما على رأس الجهاز الفني.وقال إيمري «من الطبيعي أن تكون هناك لحظات مختلفة وصعبة تنتقد عملنا ووظيفتي، نحن بحاجة إلى قبول ذلك».

وأضاف «تركيزي في المباريات المقبلة سيكون التفكير في كيفية تحسين طريقتنا في التقدم، وعلينا ان نفكر كيف يمكننا ذلك، شيئا فشيئ، التطور وتحقيق أهدافنا الفورية».

هدف إيمري والنادي هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017،

وقال «هدفنا واضح بشأن المكان الذي نريد أن نصل اليه نحن في البداية، حقا، أنا واثق جدا من اللاعبين، وفي عملنا، وفي استراتيجية النادي، وفي كل لاعب».

