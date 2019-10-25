دوليه

لحق فلامنغو البرازيلي بريفر بليت الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية بفوزه الساحق على مواطنه غريميو 5-0 أول من امس على ملعب ماراكانا وأمام 70 ألف متفرج في إياب الدور نصف النهائي.

وحسم فلامنغو، ممثل ريو دي جانيرو والفريق الأكثر شعبية في البرازيل، الشوط الأول في صالحه بهدف وحيد سجله برونو هنريكي في الدقيقة 42، قبل أن يضرب بقوة في الشوط الثاني ويسجل رباعية بينها ثنائية لغابريال باربوزا «غابيغول» (46 و56 من ركلة جزاء) وبابلو ماري (67) ورودريغو كايو (71).

وأكد فلامنغو الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جورج جيزوس، بدايته القوية في الدوري المحلي حيث يحتل الصدارة.وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في بورتو أليغري.وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها فلامنغو الدور النهائي لمسابقة كأس ليبرتادوريس بعد الأولى عام 1981 والتي توج بها بقيادة نجمه الأسطوري زيكو.