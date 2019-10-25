دوليه

تعرض نادي فرايبورغ الألماني لضربة اول من امس لفرض حظر على استضافته مباريات ليلية ضمن الدوري المحلي في ملعبه الجديد البالغة تكلفته 76 مليون يورو (84,5 مليون دولار) بسبب الضجيج.

ومنعت المحكمة الإدارية في بادن-فورتمبرغ نادي فرايبورغ من استضافة مباريات في ملعبه الجديد الذي سيفتتح الموسم المقبل، بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وبين الواحدة والثالثة بعد ظهر الاحد.

وسيحرم هذا القرار فرايبورغ من اللعب في أربع من نوافذ المباريات الاسبوعية، الثامنة والنصف من مساء الجمعة والاثنين، السادسة والنصف من مساء السبت والواحدة والنصف بعد ظهر الاحد.واتخذ السكان بالقرب من الستاد الجديد الذي يعتزم النادي استخدامه في موسم 2020-2021، اجراءات قانونية لوقف البناء، مشيرين الى مخاوف من الضجيج وزيادة حركة المرور المحلية.وتم رفض هذا الطلب من قبل محكمة محلية في فرايبورغ في مايو الماضي.

