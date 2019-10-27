مال وأعمال

كشف تقرير اقتصادي حكومي أن هناك أكثر من 15 تشريعاً وتعديل تشريع مطلوبة خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة للتمكن من إنجاز الخطط التنموية وفقاً للنسب المستهدفة.

وبين التقرير أن أهم تلك المشاريع بقوانين والتعديلات تتمثل في الآتي:

1 - قانون الاقتراض الحكومي ما يسمح بتجديد العمل بقانون الدين العام المنتهي.

2 - انجاز تعديلات تتعلق بالخصخصة تمكن من تخصيص بعض المؤسسات الحكومية.

3 - قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.

4 - قانون يتعلق بالضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.

5 - قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.

6 - تعديل قانون حماية المنافسة.

7 - تعديلات على قانون مكافحة الفساد.

8 - تعديل بعض أحكام القانون 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

وأوصى التقرير بضرورة إسراع الجهات المعنية بعدد من مشروعات القوانين المطلوبة، وحث مجلس الأمة على الإسراع في مناقشة وإقرار تلك القوانين، وأهمية دمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة التنموية خاصة من خلال مشروعات الشراكة.

بالإضافة إلى أهمية إنجاز الجهات المرتبطة بمشروعات الخطة للنظم المطلوبة لربطها بنظم الإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط بالأمانة العامة للتخطيط، وأهمية دراسة مشاكل التنفيذ خاصة في حالة عدم ذكر سبب عدم التنفيذ.

ولفت التقرير الى ان هناك العديد من القضايا المرتبطة بالتخطيط التي تحتاج إلى متابعة مثل المؤشرات الاقتصادية الكلية وعلى سبيل المثال معدلات النمو الكلية والقطاعية،

فضلا عن متابعة أسواق العمل، والمالية العامة، والتوازن الخارجي، وغيرها كما أنه من المفيد أن ترتبط المتابعة بمعدلات تقييم مدى القرب أو البعد من تنفيذ محاور رؤية الكويت: المركز المالي، والتجاري.

وتتمثل الأهداف العامة للخطط التنموية في الكويت بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى معيشة المواطن، ويرمي هذا الهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد، مع استقرار المستوى العام للأسعار ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وإعطاء القطاع الخاص حق قيادة التنمية وفق آليات محفزة، ويعكس هذا الهدف زيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو، كما يعبر عن سعي المخطط إلى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دوره المرتقب، ويتطلب ذلك تنويع هيكل الملكية في الأنشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام تدريجياً وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مع تحقيق العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية.

