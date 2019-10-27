مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان قراراً وزاريا بتشكيل اللجنة الفنية الرئيسة لبناء وتشغيل المدن الصناعية برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة وبعضوية 15 مسؤولاً من جهات حكومية.

وحدد القرار 8 مهام رئيسة للجنة تتمثل في: مراجعة مصادر التمويل المقدمة من الجانب الصيني ممثلاً في بنك التنمية الصيني بما يتسق وبنود مذكرة التفاهم بين الهيئة والبنك في هذا الشأن، مراجعة دراسة الجدوى المقدمة من الجانب الصيني وبيان مدى اتساقها مع القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت، دراسة احتياجات ومتطلبات ومواصفات البنية التحتية للمدن الصناعية المزمع إقامتها، مشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتبادل الرأي بشأن الإجراءات اللازمة المتعلقة ببناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة، وضع الضوابط المنظمة لإرساء البنية التحتية اللازمة وصولاً لضمان نجاح المشروع، تبادل الخبرات ما بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية «بنك التنمية الصيني» مع إمكانية الانتقال فيما بين البلدين لتمكين كل من الطرفين لبحث ودراسة احتياجات ومواصفات البنية الأساسية للمناطق الصناعية المزمع إقامتها في هذا الشأن واقتراح مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها على أن تعرض على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها. ونص القرار الوزاري على اجتماع اللجنة بشكل دوري يتم تحديده في الاجتماع الأول للجنة.

كما أشار القرار أن للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه من المختصين من موظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم الحق في حضور جلسات اللجنة والمناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعة كشفت العام الماضي ومن خلال مديرها العام عبد الكريم تقي التوجه توجه الكويت لبناء مدينة صناعية متكاملة في النعايم بكلفة قدرها 6.6 مليارات دولار منها 6 مليارات دولار بمشاركة من القطاع الخاص، فيما تقوم الحكومة بتشييد البنية التحتية بكلفة 600 مليون دولار، وأن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت.

