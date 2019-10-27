مال وأعمال

تنسق الجهات الحكومية فيما بينها على تنفيذ توجهات وزارة المالية بخفض الإنفاق للميزانية القادمة التي ستبدأ بحلول ابريل 2020 وتنتهي في مارس 2021، لتفادي الاختلالات في الإنفاق مع الاتجاه إلى اعتماد السبل لتعظيم الإيرادات غير النفطية، وكشف تقريرآفاق الاقتصاد العربي أن تقديرات الموازنة التي ستنتهي في شهر مارس 2020، تشير إلى ارتفاع متوقع للإيرادات العامة بنسبة 3.4 في المئة لتصل إلى 4.16 مليارات دينار متوقعا انخفاضاً طفيفاً لعجز الموازنة إلى نحو 1.6 مليار دينار في الموازنة المنتهية في مارس 2020.

وتوقع التقرير، وصول العجز بعد استقطاع مخصص الأجيال القادمة بواقع 10 في المئة من الإيرادات العامة إلى 7.7 مليارات دينار بنهاية شهر مارس من عام 2020، وذلك في ضوء ضبط الإنفاق وخفض نفقات الوزارات والهيئات الملحقة بنسبة 26 في المئة.

