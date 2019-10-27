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مال وأعمال

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رقابة شاملة على إجراءات التوظيف في الحكومة


أبدت جهات رقابية تشددها في تزويد جهات حكومية لها بإجراءات توظيف الكويتيين وغير الكويتيين في إطار الحرص الحكومي المتزايد على مواجهة الهدر في الانفاق والتدقيق على تلك الإجراءات بما لا يخل بالقواعد المنصوص عليها في الميزانية العامة للدولة.
وعملاً بتلك التوجهات، أصدر ديوان المحاسبة تعميماً يقضي بضرورة موافاة الجهات الحكومية الديوان بقرارات التوظف الخاصة بالموظفين الكويتيين وغير الكويتيين خلال 10 أيام من تاريخ صدور تلك القرارات والتي تشمل : التعيينات، الترقيات أيا كان نوعها ومسماها، العلاوات بجميع أنواعها، تعديل الوضع الوظيفي، النقل والندب والإعارة والاستعانة بموظفين، شغل الوظائف الإشرافية، المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية والبعثات والإجازات الدراسية والايفاد خارج البلاد .
كما طالب الديوان الجهات الحكومية تزويده بالتكليف بالعمل الإضافي وتشكيل اللجان وفرق العمل وما نحوها وجميع أنواع قرارات انتهاء الخدمة وما نحوها. ونص القرار على ضرورة موافاة الديوان خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرارات الخاصة بكل من : منح البدلات بجميع أنواعها والمصروفات المترتبة على المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية والبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد خارج البلاد. بالإضافة إلى جميع التسويات المالية وهي المبالغ التي تستحق للموظف. والإجازات بكل أنواعها وما يترتب عليها من مصروفات بالإضافة إلى المكافآت والأعمال الممتازة.
ونص تعميم ديوان المحاسبة على أنه في حال عدم صحة القرار أو مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة الموضوعة، فسيقوم الديوان بارسال مذكرة للجهة المشمولة بالرقابة تتضمن اعتراضه وملاحظاته وفي حال عدم الأخذ برأي الديوان، سيتم ايقاف القرار فوراً إلى حين التوصل لاتفاق وإلا عرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فيه.


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