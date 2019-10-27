مال وأعمال

ارتفعت قيمة النقد المتداول بحوالي 100 مليون دينار بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل شهر أغسطس، حيث استقرت عند مستوى 1.8 مليار دينار مقابل 1.7 مليار بنهاية أغسطس 2019.

ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، ارتفعت قيمة أوراق النقد المتداول بحدود 1.8 مليار دينار بنهاية سبتمبر، حيث تصدرت أوراق النقد فئة 20 ديناراً قيم التداول بقيمة تجاوزت المليار دينار بالغة 1.067 مليار مقابل 1.031 مليار بنهاية أغسطس. فيما جاءت أوراق النقد فئة الربع دينار المرتبة الأخيرة بالغة ربع دينار

بقيمة 11.14 مليون دينار مقابل 11.88 مليون دينار.

