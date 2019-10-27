مال وأعمال

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل أن التعاقد مع الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية نظراً لما تحوزه من خبرات وما تتمتع به من قدرات وإمكانات في مخلتف مجالات صناعة النفط والغاز، وذلك بمراعاة ما تتسم به هذه الصناعة من طابع فني خاص يميزها عن غيرها من الصناعات الأخرى، فضلاً عن كونها على اطلاع دائم على الدراسات المقارنة والممارسات المثلى المتبعة عالمياً سواء في الشركات النفطية المحلية أو العالمية.

ولفت إلى أن الخطط الاستراتيجية لمختلف قطاعات الدولة تخضع بحسب الأصل للمراجعة الدورية المنتظمة ابتغاء تطويرها وتحديثها بما يواكب الظروف والمستجدات التي تطرأ عليها في الداخل والخارج ويتناسب في الوقت ذاته مع الامكانات والموارد المتوفرة في ظل الحرص الدائم والمستمر على حسن استغلال مصادر الثروة والموارد المتاحة خاصة الثررة النفطية وتوجيه استثماراتها المختلفة وفقاً لآليات ومتغيرات السوق واحتياجاته المحلية والعالمية، واضاف في رده على سؤال برلماني أن عقود الاستشارات المتعلقة بالتغييرات التنظيمية والهيكلية لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة والقرارات الصادرة بشأنها خلال الخمس سنوات الماضية، جاءت سعياً لتوفير ما تحتاجه شركات القطاع النفطي من الخدمات الاستشارية التخصصية في هيكلة وتنظيم الشركات العاملة في مجال صناعة النفط والغاز، وذلك لتطوير هيكلها التنظيمي وجعله قادراً بصفة دائمة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المرسومة ورفع مستوى الأداء والكفاءة في إدارة وتشغيل عملياتها المختلفة.

