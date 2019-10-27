مال وأعمال

أعلنت شركة «نوف إكسبو» عن بدء التجهيزات لتنظيم «منتدى الحكومة الإلكترونية الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية» في عامه السابع على التوالي، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر المقبل، في قاعة البركة بفندق كراون بلازا.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن المنتدى يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ويمثل سموه في حفل الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أنس خالد الصالح.

محاور المنتدى

وأشار بيان شركة نوف إكسبو إلى أن محاور «منتدى الحكومة الإلكترونية السابع - الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية» ستتناول أبرز الاتجاهات التكنولوجية الحديثة التي تتيح للحكومات توفير خدمات متطورة تتوافق مع متطلبات مواطنيها، كما توفر قدرات هائلة لربط المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض ومع الجهات الأخرى مثل مؤسسات النفع العام والقطاع الخاص وصولا إلى المواطنين. كما سيتناول المنتدى عددا من الظواهر التكنولوجية الحديثة المساندة للتحول الرقمي بشكل عام ومبادرات الحكومة الذكية على وجه الخصوص وهي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأجهزة النقالة الذكية. وعلاوة على ذلك، سيناقش المنتدى خطط وإجراءات العمل التي يتعين على المؤسسات اتباعها لكي تتمكن من الاستفادة من تلك الظواهر التكنولوجية، وهذه تتمثل في وضع الاستراتيجيات الملائمة وتطبيق أطر الحوكمة الجيدة، وربط عمليات تطوير البرمجيات بالعمليات التشغيلية وأخيرا تطوير القدرات الفنية للعاملين.

وكشف بيان الشركة، أن نسخة هذا العام من منتدى الحكومة الإلكترونية سيظهر بحلة جديدة حيث يشهد ورشتي عمل متخصصتين لمساعدة المؤسسات في القطاعين العام والخاص لمتابعة مسيرتهم في الاستمرارية والنمو، وستكون ورشة العمل الأولى بعنوان «متابعة الاستراتيجيات وقياس الأداء» التي ستعرض نظاما آليا متكاملا تحتاجه جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص من أجل وضع استراتيجيتها وتحديد أهدافها ومؤشرات أدائها وخططها من أجل تحقيق الأهداف التي يتوخاها أصحابها أو القائمون عليها، وما يميز هذه النظام أنه يربط بين الجانب التنفيذي للمشاريع مع الجانب الإداري لمراقبة الأداء والتحكم، وبهذه يتوفر لمتخذ القرار صورة واقعية ودقيقة ولحظية عن وضع كل مشاربع المؤسسة ونجاحاتها أو معوقاتها لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ويمكن تطبيق نظام متابعة الاستراتيجيات وقياس الأداء على جميع أنواع المؤسسات ابتداء من الدول التي تضع خططها الاستراتيجية الخمسية أو الطويلة الأمد إلى الجهات الحكومية منفردة أو مؤسسات القطاع الخاص بمختلف تخصصاتها، وسوف يتولى تقديم ورشة العمل هذه متخصصون من شركة (Techno-Management). أما ورشة العمل الثانية فتأتي تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي: التقنيات وتطبيقات عملية» والتي تهدف إلى تعريف إدارات نظم المعلومات ومطوري البرمجيات على تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يكتسب أهمية بالغة في تطوير البرمجيات المتطورة والخدمات الذكية، وسوف تساعد ورشة العمل المشاركين في فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقدم لهم خبرة عملية في كيفية استخدامها وتطبيقها، وقد تم إعداد ورشة العمل لتشكل انطلاقة جيدة لإدارات نظم المعلومات في القطاعين العام والخاص في اعتماد الذكاء الاصطناعي كأحد تقنياتها الأساسية والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها، وسوف يتولى تقديم ورشة العمل هذه متخصصون من شركة (Microsoft).

