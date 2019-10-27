مال وأعمال

اختتمت الشركة بيانها، بشكر العديد من شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية التي دأبت على المشاركة فيه مثل Microsoft وIBM وEMC وCISCO وSymantec وFortinet وFireEye وEY وAruba وغيرها.

وكذلك العديد من الشركات المحلية الكبرى مثل شركة الاتصالات الكويتية VIVA وصناعات الغانم والشركة الكويتية المتحدة لخدمات التصوير والكمبيوتر وأجيليتي وبيت التمويل الكويتي وشركة الخدمات المصرفية الآلية KNET وشركة مركز سلطان وشركة التقدم التكنولوجي وغيرها.

كما توجه بيان الشركة بالشكر للمؤسسات الحكومية المعنية بتطوير برامج الحكومة الذكية لمشاركتها وقيامها بعرض مشاريعها وخدماتها الإلكترونية المختلفة في المعرض المصاحب للملتقى.

