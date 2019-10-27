مال وأعمال

تحت رعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله الشمري نظمت مجموعة الموارد البشرية في الشركة ملتقى الموارد البشرية تحت عنوان «التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع النفطي»، وذلك على مدار يومي 21 و22 الحالي في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بالأحمدي. افتتح الملتقى بكلمة لراعي الحفل عبدالله الشمري الذي رحب بالحضور من العاملين وضيوف الملتقى من الخبراء والمتخصصين من الجهات المشاركة وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التأمين الخاص التابع لمؤسسة البترول الكويتية. كما أكد الشمري خلال افتتاحه للملتقى على أن الشركة الكويتية لنفط الخليج تحرص دائما على الاهتمام بحقوق ومصالح كوادرها البشرية وتوعيتهم من خلال الاستعانة بأهل الاختصاص في هذا الشأن، وذلك ما حققه الملتقى من خلال استضافة متخصصين من الجهات المخولة والمسؤولة عن هذا الجانب مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية. بهدف نشر ثقافة التأمين الاجتماعي بين العاملين وتعريفهم باللوائح المطبقة والقوانين المستجدة المعمول بها في هذا الخصوص من مصادرها الصحيحة.

