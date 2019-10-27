مال وأعمال

شارك بنك الكويت الدولي «KIB» في أنشطة وفعاليات الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الحالي. وضم وفد البنك كلاً من عضوي مجلس الإدارة، أنور بوخمسين وصالح الطراد، والمدير العام لإدارة الاستثمار، جمال البراك، إلى جانب نائب المدير العام - المصرفية الدولية والشركات الكبرى محمد خديري.

وتم عقد الاجتماعات بحضور مجموعة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة عدد من القضايا، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. كما تخلل الاجتماعات مجموعة من الندوات والجلسات الإعلامية الإقليمية التي ركزت على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

وبهذه المناسبة، صرح «KIB»: «أن مشاركته في هذه الاجتماعات جاءت من منطلق حرصه على حضور مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية، وخاصة التي تسلط الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو المستقبلية، وذلك من أجل الاطلاع على آخر التطورات العالمية في مجالات التنمية الاقتصادية وإصلاحات القطاع المالي التي تؤثر بشكل مباشر على عملنا المصرفي».

كما نوه إلى أن هذه الاجتماعات تعد فرصة مميزة أتاحت المجال أمام أعضاء وفد «KIB» للقاء كبار المسؤولين الدوليين ومناقشة أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم، بالإضافة إلى ابتكارات التكنولوجيا المالية التي يسعى «KIB» في الآونة الأخيرة إلى تبني أحدثها من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية المتطورة وتجربة عملاء متميزة على صعيد مختلف المقاييس.

وفي ختام تصريحه، أكد «KIB» أنه يسعى دائماً إلى المشاركة في الفعاليات والأحداث التي تأثر على القطاع المصرفي المحلي، وذلك باعتباره مؤسسة وطنية تهدف إلى تبني كل ما هو جديد ومتطوّر في عالم الصناعة المصرفية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

