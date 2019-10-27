مال وأعمال

أضاف بيت التمويل الكويتي «بيتك» 5 خدمات جديدة ومتطورة هي الأولى من نوعها بالكويت من خلال فرعه الالكتروني « الفرع الذكي»» KFH- GO الذي افتتحه أخيراً في معرض بيتك للسيارات في الشويخ، برعاية وحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، ومشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن سعد الناهض، حيث يعتبر الفرع هو التاسع في سلسلة الفروع الذكية التي يواصل «بيتك» افتتاحها لخدمة عملائه في مختلف المناطق، وتزويدها بافضل واحدث الوسائل والاجهزة التقنية لتقديم خدمة سريعة وامنة على مدار الساعة .

ومن ابرز هذه الخدمات طباعة دفتر الشيكات الفوري واستلام سبائك ذهبية (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب التوفير الرابح الخدمة الآلية) وكذلك بيع وشراء الذهب وايداع المبالغ من غير بطاقة صرف آلي ومن خلال البطاقة المدنية وفتح وديعة النوير.

وقد اشاد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد خلال افتتاحه الفرع بجهود «بيتك» ودوره في المجال الاقتصادي وخدماته المصرفية المتطورة، وسعيه المتواصل لتشغيل احدث الخدمات بما يساهم في الارتقاء بالعمل المصرفي، مؤكدا ان ماشاهده في الفرع الجديد ذاتي الخدمة الذي لايتواجد به اي موظف وتقوم الالات والاجهزة الحديثة بتقديم الخدمة للعملاء دون تدخل من العنصر البشري، انما هو تطور مهم في العمل المصرفي بالكويت، يؤكد المكانة الكبيرة لـ «بيتك» ودوره الرائد على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا الى ان الفرع يعتبر لمسة حضارية تواكب روح العصر واهتمامات الناس التي اصبحت التكنولوجيا شيئا مهما واساسيا في حياتهم .

من جانبه قال الناهض ان الفرع يقدم 5 خدمات جديدة هي الاولى من نوعها على مستوى الكويت، فمن خلال أجهزة الصرف الآلي في الفرع يمكن لعملاء «بيتك» بأي وقت وطوال الاسبوع، فتح حساب (الذهب التوفير الرابح الخدمة الآلية) وكذلك بيع وشراء الذهب بشاشات جديدة ومرنة ذات رؤية اضحة، وايداع المبالغ من غير بطاقة صرف آلي ومن خلال البطاقة المدنية ويتيح هذا التطور والمميزات الجديدة سهولة في اضافة خدمات مستقبلية بسرعة وسهولة وتنافسية بطريقة السحب السريعة وسهولة معرفة الرصيد وخدماتنا المتنوعة الأخرى كالسحب عن طريق QR code وتفعيل البطاقات وتحديث البيانات فتح الودائع، التي تساهم براحة العميل بأي وقت يستطيع أن يلبي احتياجاته، وأما الخدمات الجديدة على صعيد الأجهزة التفاعلية فحرص «بيتك» على تعزيز التطور بها من خلال خدمات غير مسبوقة والتي تمكن العميل من طباعة دفتر الشيكات الفوري واستلام سبائك ذهبية (10 غرامات) وفتح وديعة النوير.

وأضاف ان الفرع الجديد هو التاسع في سلسلة الفروع الذكة ل «بيتك» التي تعمل بشكل آلي بالكامل على مدار الساعة، من خلال مجموعة متطورة من الاجهزة التقنية ووسائل الخدمة الذاتية، حيث يعتبر الفرع بمثابة تغيير جذري في صورة الفروع المصرفية، وخطوة اولى نحو افتتاح مزيد من الفروع المشابهة ضمن خطة مستقبلية طموحة وضعها «بيتك» تحت عنوان الفروع الالكترونية «kfh-go» «تجربة مصرفية سهلة»، والتي اصبحت الآن متواجدة بمناطق مختلفة في الكويت وموزعة توزيعا جغرافيا مناسباً (ضاحية عبدالله السالم مجمع الأفنيوز جمعية اشبيلية جمعية الجابرية جمعية السلام جمعية المنقف جمعية صباح الأحمد جمعية ابوفطيرة معرض سيارات بيتك الشويخ).

وأشار الناهض الى ان الفرع الآلي يمتاز بتنوع أجهزته وتجهيزاته لتوفير أحدث وسائل الخدمة المصرفية الالكترونية المباشرة على مدار الساعة، ويعد خطوة متقدمة تمثل تعبيرا واضحا عن انجازات «بيتك» على صعيد تنوع الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الأفراد، وقناة إلكترونية جديدة تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر، وتأكيد جديد على عزم «بيتك» تحقيق الريادة في السوق بمجال التكنولوجيا المالية FinTech، ليعزز ريادته القائمة في مجال الخدمات المالية الاسلامية، منوها بان الفرع الالكتروني الذكي «KFH- go» يوفر امكانيات تتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية على مدار الساعة، وخارج أوقات العمل الرسمية للفروع، بما يلبي الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي، الأمر الذي سيجعله الخيار المفضل امام شرائح كثيرة من العملاء خاصة الشباب.

واكد الناهض أن إطلاق الفرع الإلكتروني يساهم في تحقيق مستوى جودة أفضل في الخدمة ومجال أوسع في كسب رضا العملاء، وتعميق مفهوم التجربة المصرفية المتطورة التي تلائم حاجات عملاء «بيتك» المتزايدة، مضيفا بان فروع KFH Go تعتبر نقلة نوعية في عالم الصيرفة المباشرة التي تقوم على التفاعل المباشر بين العميل والأجهزة والمنصات المتطورة، ونعمل على تغطية المناطق التي لا نتواجد فيها بفروع تقليدية من خلال فروع الكترونية.

