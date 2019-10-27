مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الثالث والعشرين من أكتوبر الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا .

وقد أسفر السحب عن حصول خالد عطية العطية على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار.

بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم: طيبة عبدالمحسن الطيار، عبير منيع الرشيدي، ليلى أسامة الخرافي، صلاح خالد العازمي، صالح بندر

الشمري، هبة يعقوب الحسيني، أحمد مبارك الحصم، صلاح أحمد الكندري، عبدالوهاب عبدالله الوزان، هيام عبدالله العثمان، كونهى موسى كونهاميد، غصن فهد العجمي، جيمي كانجارابيليل، زينب عبدالله حسن، واين هنري غريغ، نبيل جوزيف كورتان،

طارق عبدالجليل مصطفى، استيفاو

ماريانو دياز، سوندرا راج رضي، مهدي عبدالله ناصر.