مال وأعمال

استقبل البنك التجاري الكويتي مستوصف الحساوي كلينك بالمقر الرئيس، لتقديم بعض الفحوصات المجانية اللازمة لموظفي البنك وتقديم النصح والإرشادات العلاجية لهم والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالأسنان والجلدية.

وتعقيباً على هذا الحدث قالت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع «تأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة البنك على توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والطبية للموظفين، وتأكيداً لدوره في دعم الجوانب الصحية وحملات التوعية وتأكيداً لما يوليه البنك التجاري من رعاية خاصة لموظفيه بتوفير جميع الظروف الملائمة لعملهم وتقديم النصائح الطيبة لهم حتى في أوقات العمل».

وتابعت أماني الورع مبينة أن زيارة مستوصف «الحساوي كلينك «للبنك حققت الأهداف المطلوبة حيث توافد الموظفون لإجراء الفحوصات الأولية والحصول على النصائح اللازمة للمحافظة على صحة الجلد والأسنان، مؤكدة في ذات الوقت جهود البنك لدعم مختلف الحملات التوعوية التي تخدم موظفيها في إطار التواصل الدائم والفعال معهم».

