مال وأعمال

أسطنبول - «كونا»: أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة مدة اسبوع بمعدل 2?5 في المئة ليصل الى 14 في المئة وذلك في خطوة تستهدف تنشيط حركة النقد ودعم العملة الليرة.

وذكر البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك ان البيانات الصادرة اخيرا تشير الى استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي للبلاد. وتوقع البنك استمرار مساهمة صافي الصادرات بالنمو في الفترة المقبلة مشيرا الى استمرار التحسن في توقعات التضخم. وكان البنك اجرى في سبتمبر الماضي تخفيضا على معدل الفائدة من 19?75 في المئة الى 16?50 في المئة.

