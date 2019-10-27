loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«المركزي التركي» خفّض سعر الفائدة


أسطنبول - «كونا»: أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة مدة اسبوع بمعدل 2?5 في المئة ليصل الى 14 في المئة وذلك في خطوة تستهدف تنشيط حركة النقد ودعم العملة الليرة.
وذكر البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك ان البيانات الصادرة اخيرا تشير الى استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي للبلاد. وتوقع البنك استمرار مساهمة صافي الصادرات بالنمو في الفترة المقبلة مشيرا الى استمرار التحسن في توقعات التضخم. وكان البنك اجرى في سبتمبر الماضي تخفيضا على معدل الفائدة من 19?75 في المئة الى 16?50 في المئة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة