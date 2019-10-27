مال وأعمال

وقدم الصقر الشكر لفريق العمل في بنك الكويت الوطني عرفاناً بجهودهم الدؤوبة وسعيهم المتواصل من أجل الحفاظ على مسار البنك والحرص على استكشاف طرق جديدة ومبتكرة للنمو كما أعرب كذلك عن امتنانه لعملاء البنك في جميع الأسواق التي يعمل بها نظراً لثقتهم في خدماته ومنتجاته المصرفية مؤكداً على سعي البنك باستمرار إلى تعزيز تلك الثقة. وأكد الصقر على أنه محظوظاً لكونه أحد أفراد عائلة بنك الكويت الوطني على مدار تلك الأعوام، فتلك العائلة التي تعد أثمن موارد المجموعة والتي تتكون من الرجال والنساء ممن كرسوا حياتهم لرفعة اسم بنك الكويت الوطني والاحتفاظ بمكانته الريادية كأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط.

