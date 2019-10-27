مال وأعمال

عقد بنك الخليج جلسة نقاشية حول سوق العقار لمناقشة الوضع الحالي للسوق وأحدث التطورات فيه. وشارك في الجلسة التي عقدت في 20 أكتوبر في فندق فور سيزونز كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات عقارية كويتية، ومتخصصون في سوق العقار، ومسؤولون حكوميون وذلك ضمن جهوده المستمرة لتوفير أفضل الحلول للعملاء وتحسين بيئة الأعمال المحلية،.

وناقش الحضور خلال هذه الجلسة الوضع الحالي لسوق العقار المحلي، وأهم الفرص والتحديات التي تواجهها. كما تطرق الحضور إلى دور القطاع الخاص في حل بعض هذه التحديات الحالية، وإمكانية مساهمة القطاع المصرفي على وجه الخصوص في خدمة سوق العقار بشكل أفضل.

وفي تعليقه على هذه الجلسة، قال نائب المدير العام لوحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج، طارق الصالح: «تأتي هذه الجلسة النقاشية التي عقدناها حول سوق العقار في إطار الجهود المستمرة لبنك الخليج لبناء قاعدة بيانات حول القطاعات المختلفة، مدعمة بآراء وتصورات أهل الاختصاص في الأسواق العالمية والمحلية. ونتطلع إلى جلسات مستقبلية يتم فيها تبادل الأفكار والخبرات بما يفيد جميع الأطراف المعنية».

وقال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، عبدالغفور تيفوني: «نسعى في بنك الخليج باستمرار لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. ومن أهم الخطوات لذلك، أن ننجح في تحديد احتياجات التمويل لعملائنا، لنتمكن من خدمتهم بشكل أفضل ونتأكد من أننا نقدم دائمًا حلولًا إبداعية تسهل أعمالهم».

