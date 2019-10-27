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نيويورك - «رويترز»: ارتفعت أسعار النفط مسجلة أقوى مكاسبها الأسبوعية في أكثر من شهر بفضل تفاؤل إزاء اتفاق تجارة أميركي صيني وتراجع مخزونات الخام الأميركية وإجراء محتمل من أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج ما طغى على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا بما يعادل 0.8 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولاراً للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز الخمسة في المئة، هي الأقوى منذ 21 يونيو وأغلق خام برنت مرتفعا 35 سنتا أو 0.6 في المئة عند 62.02 دولاراً للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر من أربعة في المئة، هو الأفضل منذ 20 سبتمبر أيلول. تلقى النفط دعما من مؤشرات تقدم في محادثات حل النزاع التجاري الأميركي الصيني الذي يثقل كاهل الطلب على الخام. فقد قال المسؤولون في واشنطن إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على الجزء الأول من اتفاق تجارة بعد حرب رسوم دارت لشهور.

