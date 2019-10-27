مال وأعمال

أطلقت مجموعة «التمدين»، من خلال أحد أذرعها وهي شركة لؤلؤة التمدين، مشروع الخيران «هايبرد أوتليت» مول وهو أول وجهة في المنطقة تدمج بين تسوق «الأوتليت» وخيارات الترفيه المتعددة بأسلوب حياة عصري والذي سيتم عرضه لأول مرة في مؤتمر البيع في التجزئة 2019 المقام في دبي والذي ينظمه مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط سنوياً. يقدم مشروع الخيران «هايبرد أوتليت» خيارات تسوق وترفيه متنوعة وجديدة تم تعريفها حصريا في قطاع التجزئة بمفهوم الـ «هايبرد أوتليت» وهي عبارة جديدة يتم استخدامها للتعبير عن المزج بين القيمة المضافة والتجارب المتجددة التي يتم تقديمها للزبون.

يمتد الخيران «هايبرد أوتليت» مول على مساحة 350 ألف متر مربع في قلب مدينة صباح الأحمد البحرية ويشمل 70 ألف متر مربع من مساحات التجزئة كما يكشف المشروع عن تصاميم داخلية استثنائية تتضمن تشكيلة من المحلات التجارية المتنوعة والتجارب الترفيهية التي تحاكي الزبون العصري وتستجيب لطلباته المتزايدة للحصول على كل ما هو جديد ومختلف وبشكل خاص ما هو ذو قيمة مضافة حيث يقدم مشروع الخيران لزبائنه أكثر من 300 محل تجاري وخيارات من المطاعم والكافيهات المتعددة ومراكز ترفيه عائلية وأخرى شبابية ذات طابع تكنولوجي. كما يتميز المشروع بوجود خيارات استثنائية للترفيه الخارجي حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالمناظر البحرية المميزة التي يوفرها ممشى المرسى والذي يمتد على مسافة 1.25 كيلومتر باطلالته الفريدة على أكبر مرسى في الكويت والذي يتسع لأكثر من 900 قارب. يمتد الممشى وصولاً للحدائق المائية وهي أحد المرافق التي تميز مشروع الخيران حيث ستتضمن نوافير مائية ومسرح خارجي تميزه الفعاليات الاستعراضية والمتنوعة. كما يوفر المشروع أكثر من 3700 موقف للسيارات ليأمن لزبائنه السهولة والراحة أثناء تجربة التسوق.

يشكل تمركز مشروع الخيران في جنوب الكويت نقطة قوة حيث ستمكنه من الاستفادة من اقتصاد الكويت المستقر ذو معدل نمو مرتفع مع ناتج محلي يبلغ 142 مليار دولار، موزعة على تعداد يبلغ 4.6 ملايين نسمة يشكل الشباب نسبة 70 في المئة منه.

سيخدم الخيران «هايبرد أوتليت» مول معظم مناطق الكويت والمنطقة الشرقية وعددا كبيرا من السياح حيث يصل اجمالي عدد السكان المباشر بالمنطقة إلى حوالى 4 ملايين نسمة كما تستقبل الكويت سنوياً 2.5 مليون زائر من المملكة العربية السعودية عن طريق البر.

وفي هذا الصدد، صرح محمد جاسم المرزوق، رئيس مجلس ادارة مجموعة التمدين: «نفخر اليوم بإطلاق أول مفهوم لـ «هايبرد أوتليت» في المنطقة والذي يهدف لتلبية متطلبات الزبون العصري المتنامية والمتغيرة من خلال الدمج بين توفير التجارب الاستثنائية والقيمة المضافة. تلتزم مجموعة التمدين من خلال مشاريعها بالارتقاء بمعايير الاستثمار العقاري وقطاع تجارة التجزئة في البلاد وترسيخ الدور الأساسي للقطاع الخاص بأن يكون المحرك الفاعل للسير بعجلة التنمية استجابة لتحقيق رؤية «الكويت 2035».

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة التمدين لها دور فعال في قطاعي تجترة التجزئة والسياحة في الكويت مثل تطوير مشروع الكوت، أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه في الكويت بالإضافة إلى تطوير مشروع مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس والذي يعد من أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيتضمن ربط المجمع بمول 360 الذي يعد واحداً من أبرز مراكز التسوق في البلاد، إذ سيضم المشروع الجديد مجموعة فريدة من مرافق التجزئة والرياضة والترفيه والضيافة.

