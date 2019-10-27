مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان أن القطاع الخاص في الكويت لايزال يعاني التهميش على الرغم من دوره المحوري والمهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتساءل الوزان في لقاء مع «النهار» عن السبب وراء فرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين في ظل وجود بنوك وشركات صرافة تقوم بتحصيل رسوم عليها؟. مضيفاً أن فرض رسوم على الطرق ليس بدعة كويتية وإنما فرضته دول أخرى مجاورة، لافتاً أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية وأجهزة متمكنة قادرة على تطبيق آلية التحصيل.

وحول الإجراءات التي ينادي بها لتعديل التركيبة السكانية، أشار الوزان إلى أن هناك وافدين ساهموا بنصيب كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت، ويجب أن تركز الدولة على نوعيات يتم استقطابها من الوافدين منهم المعلم، والمثقف، والدكتور، والفني، ولكن للعمل وليس من خلال الإقامات الوهمية التي تظل في الشارع وتمثل عبئاً كبيراً على الدوائر الاجتماعية والأمنية وغيرها، موضحاٌ أن عمال المقاولين للمشاريع الكبرى المنتهية مشاريعهم والعمالة الهامشية والمنتهية إقاماتهم بالإمكان الاستغناء عنهم.

وحول تأثر القطاع الخاص بالأحداث الإقليمية والعالمية التي تدور حالياً، أوضح الوزان أن القطاع الخاص قادر على المواجهة في حالة العمل على الإصلاحات والتعديلات الضرورية المتعلقة به، بل قد يكون طوق النجاة لتجاوز تلك التحديات والاضطرابات المتسارعة في المنطقة، حيث انه ان تم تفعيل إمكاناته سيكون مركزاً إقليمياً واعداً للعديد من الشركات العالمية مثل الصينية واليابانية وغيرها .

وتطرق الوزان إلى الوسائل المطلوب تنفيذها لمواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في الوقت الراهن مثل زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة وتراجع الاحتياطي وغيرها، مبيناً إلى ضرورة العمل على تطبيق التدابير الرامية إلى زيادة التدفقات التجارية للدولة وخفض التكاليف للتجارة بها، من خلال تحسين الأداء في أربعة محاور رئيسة هي: البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، البيئة الجمركية، البيئة التنظيمية واستخدام التكنولوجيا.

ورأى أنه في حال تحسين أداء مكونات التيسير التجاري في الكويت إلى متوسط أداء مقارب لدول مجلس التعاون، سيؤدي ذلك لزيادة التدفق التجاري إلى دولة الكويت بنسبة 40 في المئة وإلى انخفاض تكاليف المستوردات الكويتية بنسبة 15 في المئة.

وأضاف أنه إذا وصل هذا التحسن إلى مستوى مكونات التيسير التجاري في دولة مثل سنغافورة، فإن التدفق التجاري إلى الكويت سيزيد بنسبة 112 في المئة وستنخفض تكاليف هذا التدفق بنسبة 30 في المئة.

وأوضح الوزان أن القطاع الخاص بحاجة إلى محفزات لتهيئة الأجواء المناسبة له من خلال اعتماد الخصخصة لتحقيق الاصلاحات الهيكلية والعمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعمل على تقليص الدورة المستندية الطاردة للاستثمارات.

وفيما يلي التفاصيل :

المتاجرة بالبشر

بداية، شهدت الساحة الاقتصادية في الكويت خلال الفترة الماضية جدلاً حول تعديل التركيبة السكانية وتقليص أعداد الوافدين، كيف تقيم تلك الدعوات وهل العمالة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص؟

القضية بحاجة إلى توازن وإغلاق منافذ المتاجرة في البشر أولاً، مع أهمية المحافظة على التركيبة السكانية التي تسهم في دعم العجلة الاقتصادية، لذا فالأجدر أن تتم محاربة تجار البشر والإقامات والتي أدت ممارساتهم إلى زيادة العمالة الوهمية في البلاد. أما بالنسبة للعمالة الوطنية فإن الكم الهائل من الخريجين بالإضافة إلى الخبرات الشبابية الموجودة قادران على تلبية احتياجات القطاع الخاص إذا ما توفرت لهما البيئة المناسبة من حوافز وتدريب.

هل تعتقد أن الحكومة تحارب نفسها في القطاع الخاص، حيث ان الحوافز الموجودة لدى العاملين في القطاع الحكومي تفوق بكثير نظرائهم في القطاع الخاص والعدد الموجود من العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا يتجاوز 73 ألفاً مقابل 1.6 مليون للوافدين؟

يجب تقليص التوظيف الحكومي وتوجيه الشباب للعمل في مختلف مجالات القطاع الخاص والعمل الحر والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

إن العمل الحكومي أو الوظيفة الحكومية تحكمها البيروقراطية، ولكي تسعى لتطوير ذاتك والتحدي مع نفسك، لابد أن تحلق بعيداً عن الوظيفة الحكومية وتبادر إلى إيجاد نفسك وتحديد هدفك. يجب ألا تطغى الجرعة السياسية على الشؤون الاقتصادية في الدولة لأنه سينتهي المطاف باعتماد قوانين عرجاء بدلاً من وضع قوانين تتوافق على أسس ومبادئ قانونية تؤدي لإمكانية تطبيق هذه القوانين، كما وعلى السلطة التنفيذية أن تراعي وضع خطط لبناء البشر وعلى السلطة التشريعية أن تراعي وضع قوانين تلائم الواقع وأن تكون قابلة للتنفيذ.

ومن جهة اخرى فإن العمالة الوافدة تؤدي الغرض بأقل تكاليف، وهذا الأمر مناسب لأصحاب المشاريع الخاصة، فهناك هدف لتحقيق الربحية. وعلى سبيل المثال من الممكن أن يحصل المواطن على ألف دينار نظير القيام بدور ما، إلا أن المقيم يؤدي الدور نفسه بـ200 دينار مثلاً، ما يعني أن هناك 5 موظفين يمكن توفيرهم لـ5 وظائف بما يمكن أن يتقاضاه المواطن.

التركيبة السكانية

لو كان بيدك اتخاذ قرار في مسألة تعديل التركيبة السكانية، كم عدد الوافدين من وجهة نظرك المطلوب تقليصه؟

هناك بعض الوافدين قدموا وأسهموا في التنمية حسب أدوارهم بكل ما هو مطلوب منهم، لذا يجب أن تركز الدولة على نوعيات يتم استقطابها من الوافدين منهم المعلم، والمثقف، والدكتور، والفني، ولكن للعمل وليس من خلال الإقامات الوهمية التي تظل في الشارع وتمثل عبئاً كبيراً على الدوائر الاجتماعية والأمنية وغيرها. وكذلك فإن عمال المقاولين للمشاريع الكبرى المنتهية مشاريعهم والعمالة الهامشية والمنتهية إقاماتهم بالإمكان الاستغناء عنهم.

رسوم الطرق

هل تؤيد فرض رسوم على تحويلات الوافدين ووضع رسم على الطرق؟

طالما تحصل الجهات المعنية بتلك التحويلات من شركات صرافة وبنوك وما شابه على رسوم، فلما تُفرض الضرائب على التحويلات. أما بالنسبة لرسوم الطرق فمن المعلوم أنه تم إقرارها في بعض دول مجلس التعاون والدول التي طورت من اقتصادها، ولكن الأمر يحتاج الى أجهزة متمكنة، ومن الضروري دراسة الأمر دراسة متأنية لمعرفة كيفية التطبيق، وليس فقط إرضاء الحالة الجماعية في قرار تطبيقها، فهي بحاجة لتقديم آليات التنفيذ وتحديد آثارها ووضع معالجات لها، نحن مع التطبيق في بلداننا، ولكن بطريقة تدريجية من خلال مشاركة شعبية، خصوصاً وأن هناك تبايناً في الآراء بشأنها.

كيف تنظر إلى تحقيق الكويت قفزة نوعية في مؤشر تحسين بيئة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمي الذي رفعت تصنيفها من خلاله بواقع 8 مراكز؟

لقد تقدمت الكويت في عدد من المؤشرات الاقتصادية لعام 2020 مما أدى إلى تحسن بالأداء، ومن ناحية أخرى فإن هناك مؤشرات تراجعت الكويت فيها، ولكن المجمل في تحسن. وفي هذا السياق نبارك للقائمين على ذلك وللعاملين في جميع المجالات لرفع اسم الكويت وتحسين بيئة الأعمال بها، وخصوصاً في ظل متابعة وتنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه التي أطلقها سنة 2006 حين تولى دفة الحكم، والتي نشأت عن مراقبة كيفية تطوير الدول لاقتصادها وتنويع مصادر الدخل. كما وأخذت الكويت توجهاً للتعاون مع دول صاعدة والاستثمار فيها جزئياً ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي على المدى البعيد مع الاستفادة من تجارب هذه الدول.

أوضاع إقليمية

هل ترى أن الأوضاع الإقليمية ستؤثر سلباً في استثمارات القطاع الخاص في الفترة المقبلة أم أن القطاع الخاص قادر على تجاوز تلك التحديات؟

من المؤكد أن أداء الاقتصاد الكويتي مرتبط بالأوضاع العالمية بشكل عام والإقليمية بشكل خاص ويتأثر بهما إما هبوطاً أو صعوداً. القطاع الخاص قادر على المواجهة في حالة العمل على الإصلاحات والتعديلات الضرورية المتعلقة به، بل قد يكون طوق النجاة لتجاوز تلك التحديات والاضطرابات المتسارعة في المنطقة، حيث أنه إن تم تفعيل إمكاناته سيكون مركزاً إقليمياً واعداً للعديد من الشركات العالمية مثل الصينية واليابانية وغيرها، وخصوصاً أن هناك تحسناً في مؤشرات بيئة الأعمال.

خطط تنموية

هل نجحت الخطط التنموية المتعاقبة في تلبية طموحات القطاع الخاص، أم أن تلك الخطط مجرد حبر على ورق ولم تخرج إلى حيز التنفيذ؟

للأسف لا يزال القطاع الخاص يعاني من التهميش بالرغم من أنه يجب أن تكون الأفضلية له، لأنه سيساهم في تنوع الاقتصاد وسيحرك عجلة التنمية بشكل أكثر توازناً وإنتاجاً، كما أنه سيسهم في تطبيق رؤية صاحب السمو حفظه الله بجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً مهماً حيث أن الكويت كانت رائدة في هذا المجال. مايزال الطريق غير ممهد لكي يحصل القطاع الخاص على مكانته ودوره الفعال.

تحديات حقيقية

نفاذ الاحتياطي العام والدخول في دوامة العجز المالي وتذبذب أسعار النفط ومن ثم ايرادات الميزانية، هل تراها تحديات حقيقية لتحقيق التنمية المطلوبة وما هي الحلول من وجهة نظرك؟

بالطبع إنها تحديات حقيقية، ولكن الكويت قادرة على تخطي هذا التحدي باقتصادها المتين وبتنويع مصادر الدخل وبالعمل بجدية على مكافحة الفساد. كما أنه ووفقاً للدراسة المعمقة التي أجرتها مجموعة الإيكونومست البريطانية، فإنه يجب العمل على تطبيق التدابير الرامية إلى زيادة التدفقات التجارية للدولة وخفض التكاليف للتجارة بها، من خلال تحسين الأداء في أربعة محاور رئيسة هي: البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، البيئة الجمركية، البيئة التنظيمية واستخدام التكنولوجيا.

وإذا قمنا بتحسين أداء مكونات التيسير التجاري في الكويت إلى متوسط أداء مقارب لدول مجلس التعاون، سيؤدي ذلك لزيادة التدفق التجاري إلى دولة الكويت بنسبة 40 في المئة وإلى انخفاض تكاليف المستوردات الكويتية بنسبة 15 في المئة. وإذا وصل هذا التحسن إلى مستوى مكونات التيسير التجاري في دولة مثل سنغافورة، فإن التدفق التجاري إلى الكويت سيزيد بنسبة 112 في المئة وستنخفض تكاليف هذا التدفق بنسبة 30 في المئة.

6 محفزات

ما الذي يحتاجه القطاع الخاص لتطوير قدراته والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية المنشودة؟

تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال إشراك القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.

يجب أن تتم اصلاحات هيكلية من خلال عنصر أساسي وهو الخصخصة.

تيسير دخول المستثمر الأجنبي بموجب الأسس والقوانين ومن خلال هيئة تشجيع استثمار المباشر وغير المباشر.

تقليل الدورة المستندية الطاردة للاستثمار.

فتح أسواق الكويت على دول الجوار.

خلق فرص عمل للكم الهائل من الشباب حديثي التخرج في القطاع الخاص وتقديم الحوافز لهم لتشجعيهم على خوض ضمار القطاع الخاص بدلاً من الاتجاه فقط للقطاع الحكومي بسبب الفرق الكبير في الحوافز بين القطاعين والتي ترجح كفة القطاع الحكومي (وخاصة النفطي) وتجعله مسيطراً بشكل ملحوظ.

فرص للعمل

أوضح عبدالوهاب الوزان أنه من بين الآليات المحفزة لعمل القطاع الخاص العمل على خلق فرص عمل للكم الهائل من الشباب حديثي التخرج في القطاع الخاص وتقديم الحوافز لهم لتشجعيهم على خوض ضمار القطاع الخاص بدلاً من الاتجاه فقط للقطاع الحكومي بسبب الفرق الكبير في الحوافز بين القطاعين والتي ترجح كفة القطاع الحكومي، وخاصة النفطي، وتجعله مسيطراً بشكل ملحوظ.

تجار الإقامات

طالب الوزان خلال اللقاء بالعمل على سد منافذ العمالة الوهمية لتعديل التركيبة السكانية، قائلاً: تعديل التركيبة السكانية بحاجة إلى توازن وإغلاق منافذ المتاجرة في البشر أولاً، مع أهمية المحافظة على التركيبة السكانية التي تسهم في دعم العجلة الاقتصادية.

تعزيز التكامل

أوضح الوزان أن الاقتصاد بحاجة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال إشراك القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وأن تتم اصلاحات هيكلية من خلال عنصر أساسي وهو الخصخصة وتيسير دخول المستثمر الأجنبي بموجب الأسس والقوانين ومن خلال هيئة تشجيع استثمار المباشر وغير المباشر وذلك لتحفيز القطاع الخاص.

4 محاور

من بين الأمور التي أشار إليها الوزان خلال اللقاء الدراسة المعمقة التي أجرتها مجموعة الإيكونومست البريطانية، والتي اشارت الى تطبيق التدابير الرامية إلى زيادة التدفقات التجارية للدولة وخفض التكاليف للتجارة بها، من خلال تحسين الأداء في أربعة محاور رئيسة هي: البنية التحتية والخدمات اللوجستية، البيئة الجمركية، البيئة التنظيمية واستخدام التكنولوجيا.