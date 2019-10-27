مال وأعمال

أعلنت مجموعة «زين» أن شركتها التابعة لـ «زين» السعودية سجلت نسب نمو قوية على جميع مؤشراتها المالية عن فترة التسعة أشهر من السنة المالية الحالية، حيث حققت أرباحا صافية هي الأعلى في تاريخها بقيمة 380 مليون ريال (102 مليون دولار)، مقارنة مع صافي خسارة قدرها 67 مليون ريال سعودي (18 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2018، وهو ما يعكس التحول الواضح في عملياتها بما يقارب 447 ريال سعودي (119 مليون دولار).

وكشفت أن العمليات التشغيلية لـ «زين» السعودية سجلت إيرادات غير مسبوقة لتبلغ نحو 6.16 مليارات ريال سعودي (1.64 مليار دولار) عن فترة التسعة أشهر من العام 2019، مقارنة مع 5.48 مليارات ريال سعودي عن نفس الفترة من العام 2018، بنسبة نمو بلغت 12.3 في المئة.

وبينت أن الشركة رفعت من حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 49 في المئة لتصل إلى 2.85 مليار ريال سعودي (761 مليون دولار) عن فترة التسعة أشهر، وهو ما عكس هامش EBITDA بنسبة 46 في المئة، بينما بلغت قاعدة العملاء 7.7 ملايين عميل.

أداء قوي

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «زين» ونائب رئيس مجلس إدارة «زين» السعودية م. بدر ناصر الخرافي: «الأداء التشغيلي القوي لعمليات زين السعودية دفع المؤشرات المالية الرئيسة إلى مستويات جديدة من النمو، لتسجل الشركة أرباحا صافية للربع الخامس على التوالي».

وكشف الخرافي أن النتائج المالية الإيجابية التي تحققها عمليات الشركة تبرز نجاح استراتيجية النمو الرقمي التي عززت مركزها المالي، وهو ما انعكس بدوره على القيمة السوقية التي قفزت لأكثر من الضعف خلال فترة التحول الاستراتيجي لعملياتها، التي تنفذها بنجاح في الـ 12 شهرا الأخيرة.

وبين الخرافي أن استمرار نمو عمليات زين السعودية يعود إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة التي تقدمها للعملاء من الأفراد وقطاع المشاريع والأعمال، معتمدة في ذلك على الكفاءة التشغيلية للشبكة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة لتخفيض تعريفة الرسوم السنوية للخدمة التجارية من 15 في المئة إلى 10 في المئة من صافي الإيرادات».

وإذ أبدى الخرافي المزيد من التفاؤل بمواصلة زين السعودية الاتجاه التصاعدي لنتائجها المالية، خصوصا مع تبنيها استراتيجية طموحة في الاستثمار في الخدمات والتقنيات المبتكرة، فقد بين أن الشركة ستعتمد في خطط نموها على الفرص الهائلة التي ستقدمها تقنيات الجيل الخامس التي أطلقتها الشركة بنجاح أخيراً، وفتح آفاق جديدة في السوق السعودي أمام خدمات إنترنت الأشياء، المدن الذكية، الدفع الرقمي، وغيرها».

وأشار إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يعكس التزام الشركة بتشجيع مجالات الابتكار، وتحفيز تطوير قطاعات جديدة في المملكة لفتح المزيد من الفرص أمام حقبة جديدة من النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص العمل للشباب السعودي».

دور رئيس

وأكد الخرافي أن الشركة مازالت ملتزمة بلعب دور رئيس في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، وتقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ذات الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع رؤية 2030، ويساعدها في ذلك الدعم الذي تجده من الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة، وهو ما يزيد من جاذبية الاقتصاد السعودي، ويسهم في ازدهار بيئة الأعمال».

وعن فترة الربع الثالث من السنة المالية الحالية، سجلت عمليات «زين» السعودية إيرادات قدرها 2 مليار ريال سعودي (536 مليون دولار)، بزيادة بلغت 3 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، وحققت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) 949 مليون ريال سعودي (253 مليون دولار)، ما عكس هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 47 في المئة ، بزيادة بلغت 31 في المئة، بينما بلغ حجم الأرباح الصافية 121 مليون ريال سعودي (32 مليون دولار)، مما عكس تحسنا كبيرا في صافي الأرباح بقيمة 48 مليون ريال سعودي (13 مليون دولار) عن فترة الربع الثالث من العام 2018.

وكشفت المجموعة أن عمليات «زين» السعودية شهدت تطورات إيجابية خلال فترة الربع الثالث، حيث قامت الشركة بالوفاء بالتزاماتها المالية بسداد كامل مبلغ التمويل التجاري من بنك الصين الصناعي والتجاري خلال الربع الثالث من العام 2019، وذلك من عائدات تسهيلات المرابحة الإسلامية الجديدة البالغة 2.25 مليار ريال.

توسعة الشبكة

وأوضحت أن إجمالي استثمار رأس المال عن فترة التسعة أشهر بلغ 1.2 مليار ريال سعودي (324 مليون دولار)، مبينة أن الشركة نجحت في إطلاق شبكتها لتكنولوجيا الجيل الخامس، لتكون أكبر شبكة اتصالات تعمل بهذه التقنية في أسواق الشرق الأوسط، على أن تشمل المرحلة الاولى من تدشين الشبكة 20 مدينة في المملكة، من خلال 2000 برج اتصال، على أن يتم توسعة الشبكة تدريجيا لتغطية 26 مدينة من خلال 2600 برج اتصال.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الخطوة تبرز خطط الشركة في توفير بنية تحتية متطورة، وفق أفضل المعايير العالمية، لمواكبة أهداف ورؤية المملكة 2030، والتي تسعى من خلالها إلى إطلاق كامل إمكاناتها في المجتمع الرقمي، وتعزيز أوجه التعاون للاحتياجات المستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأفادت أن الشركة أحرزت تقدما نوعيا في تعزيز خدماتها لقطاع المشاريع والأعمال في المملكة، بإطلاقها قائمة خيارات مرنة لخدمات الـB2B ، التي تستهدف عملاء القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرات باقات خدمات البيانات للعملاء الأفراد على شبكة الجيل الرابع والجيل الخامس.

