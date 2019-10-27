مال وأعمال

«رويترز»: ساعد انتعاش في أواخر المعاملات أسهم أوروبا على الصعود للجلسة الخامسة على التوالي، مع تبدد بعض المخاوف بشأن النتائج وتباطؤ النمو بفضل مؤشرات تقدم في محادثات التجارة الأميركية - الصينية وتقارير قوية من منتجي السلع الفاخرة. وبعد أن استهل اليوم شبه مستقر ثم تراجع بما يصل إلى 0.4 في المئة، تعافى مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيس ليغلق مرتفعا 0.2 في المئة. وتجاوز المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في نيويورك أعلى مستوى إغلاق له بعد أن أوردت سي. ان. بي. سي أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجارة، في حين ارتفع المؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة 0.2 في المئة. وتفوق المؤشر كاك 40 الفرنسي على نظرائه الإقليميين حيث قفز سهم كيرينج المالكة لعلامة جوتشي 8.7 في المئة في حين ارتفع سهم مونكلير الإيطالية لصناعة الأحذية 11.3 في المئة. وانضمت الشركتان لمنتجي السلع الفاخرة الآخرين في تهدئة المخاوف من تأثر كبير لمبيعات الربع الثالث من العام باحتجاجات هونغ كونغ.

