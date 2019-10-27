مال وأعمال

ذكر تقرير شركة Ofeed ان الدولار استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليتعافى من أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يأتي هذا التعافي على الرغم من استمرار التذبذب وعدم الوضوح في الأسواق المالية بسبب التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسة ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 0.7 في المئة ليسجل أعلى مستوى عند 97.35، وكان قد سجل أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر خلال هذا الأسبوع أيضاً عند 96.70.

صدر عن الاقتصاد الأميركي بعض البيانات الضعيفة مثل مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي انخفضت خلال شهر سبتمبر بنسبة 1.1 في المئة من ارتفاع سابق بنسبة 0.3 في المئة بينما انخفض المؤشر الجوهري بنسبة 0.3 في المئة من ارتفاع سابق بنسبة 0.3 في المئة.

بالرغم من ضعف البيانات إلا أنها لم تنعكس بالسلب على مستويات الدولار الأميركي الذي حافظ على مكاسبه هذا الأسبوع مستغلا بعض التراجعات في العملات الأوروبية بسبب أزمة البريكست، ليحقق المزيد من المكاسب.

بالإضافة إلى هذا تترقب الأسواق ما سيصدر عن اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الحالي، وسط توقعات كبيرة أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض جديد لأسعار الفائدة من اجل دعم معدلات النمو والسماح لمعدلات التضخم بالارتفاع.

ثبات الفائدة

قرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي عدم تغيير سعر الفائدة، وأكد أن هذا سيظل حتى يأتي التضخم بثماره عند تحقيق الهدف المطلوب منه على الأقل في الوقت الحالي.

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند مستوياتها الصفرية عند العمليات التي تتطلب إعادة التمويل، في حين يكون معدل الفائدة على الإقراض الهامشي عند مستويات 0.25 في المئة، أما فيما يتعلق بالإيداع عند مستوى -0.50 في المئة.

أشار المركزي الأوروبي أيضاً إلى الاستمرار في مشتريات السندات عند الضرورة والتوقف عنها قُبيل قرار رفع الفائدة.

من ناحية أخرى تضمن بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال شهر أكتوبر الحالي بعض النقاط المهمة كان أبرزها، تتوقع اللجنة استقرار معدلات الفائدة عند المستويات التي عليها الآن لحين اشتداد سرعة التضخم نحو الهدف المحدد له عن 2 في المئة وذلك لضمان تحقيقه.

أضافت اللجنة أيضاً الاستمرار في الاستثمار في السندات بمقدار 20 مليار يورو، وذلك في إطار برنامج التيسير النقدي المتبع، على أن يبدأ الاستثمار في نوفمبر المقبل.

تراجع التضخم في اليورو

من جانبه أكد ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحافي له عقب الاجتماع أن قرارات السياسة النقدية تتوافق مع توقعات معدل التضخم التي تتسم بالانخفاض.

أضاف دراجي أيضاً في تصريحاته الصحافية ان تراجع التضخم في منطقة اليورو يرجع بشكل كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء وذلك وفقاً للبيانات الاقتصادية التي صدرت منذ اجتماع البنك الأخير في سبتمبر الماضي.

يتوقع دراجي ان يتجه معدل التضخم إلى النمو الملحوظ خلال الفترة القادمة، وذلك بتأثير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في المنطقة، أشار أيضاً إلى أهمية أن تدعم السياسات المالية في المنطقة السياسة النقدية للبنك بأن تكون أكثر مرونة عما هي عليه الآن وذلك لدعم الاقتصاد.

يذكر أن هذا هو الاجتماع الأخير لماريو دراغي كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، على أن تتولى كريستين لاغارد رئاسة البنك خلفا له.

اليورو بشكل عام شهد انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي من أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين مقابل الدولار، وذلك في ظل استمرار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن ملف البريكست.

