مال وأعمال

ذكر تقرير شركة «Ofeed» ان الذهب شهد ارتفاعاً كبيراً خلال تداولات الأسبوع الماضي، في ظل تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق المالية، ليسجل أعلى مستوياته منذ أسبوعين وذلك قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الحالي والذي قد يشهد قراراً جديداً لخفض أسعار الفائدة.

اختراق الذهب للمستوى النفسي 1500 دولار للأونصة مجدداً واحتمالية اغلاق تداولات الأسبوع أعلى هذا المستوى قد تفتح الباب أمام المزيد من المكاسب التي يسجلها المعدن النفيس المدى القصير، خاصة مع تراجع محتمل للدولار بعد قرار الفائدة المتوقع من قبل الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بما يتخطى 2.4 في المئة ليسجل 1516.29 دولاراً للأونصة.

على صعيدٍ آخر سنلاحظ تلقي الذهب لبعض الدعم من قبل الارتفاع الطفيف الذي شهده مؤشر مديري المشتريات الأميركي، والذي جاء مخالفاً تماماً للتوقعات التي ذهبت إلى تراجع وشيك، ومن ثم أحيا فكرة النظر إلى الذهب كملاذ آمن مرة أخرى من قبل المستثمرين في الأسواق العالمية.

