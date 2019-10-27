وطن النهار

تتجه وزارة التربية، الى اعادة تصنيف بعض المدارس الخاصة التي لم تلتزم بالضوابط والشروط الموضوعة للحصول على رسوم اضافية مقابل توفيرها خدمات مميزة، ما يترتب على ذلك تخفيض تكلفة الطالب عن كاهل ولي الامر التي كانت تضعها اصحاب المدارس كفرق شريحة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان وزارة التربية شكلت فريقاً من 11 عضوا لإجراء عملية مسح شاملة على جميع مدارس التعليم الخاص للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الخاصة بالشرائح والتي تضم نحو 27 مدرسة.

واكدت المصادر، ان هناك عددا كبيرا من تلك المدارس مصنفة بالشريحة ( أ ) لم تلتزم في تطبيق الاشتراطات الخاصة بذلك، على الرغم من حصولها على موافقة التربية بشأن تحصيل رسوم فرق شريحة، مبينة ان بعضها كان تمنح التصنيف دون الالتزام بتوافر الاشتراطات، اي بـ «الواسطة». وأشارت المصادر الى ان الفريق المختص بالمهمة رفع تقريره الى وكيل التعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة تمهيدا لرفعه الى وكيل وزارة التربية لاتخاذ الإجراءات المناسبة والبت فيها. وأكد المصادر انه سيتم تخفيض الرسوم لجميع المدارس التي لم تلتزم باشتراطات الوزارة المعتمدة مسبقا، موضحة ان الشرائح الثلاث «أ - ب - ج» حيث ان من ضمن الشروط توفر في كل مدرسة مصنفة وفق الشريحة الاولى توفير مسرح وحوض سباحة، في حين ان هناك بعض المدارس تأخذ الامتيازات مقابل الشريحة وهي لا يتوافر فيها ذلك ما يتوجب على الوزارة اعادة تصنيفها ضمن المدارس العادية باعتبار انها لا تستحق الشريحة. واكدت المصادر ان الوزارة جادة في اعادة ترتيب تصنيف المدارس وإعطاء كل ذي حق حقه مقابل كل خدمة تعليمية مقدمة دون الخضوع لضغوط المتنفذين والوسطات او التدخلات. واوضحت المصادر ان اصحاب المدارس علموا بتوجه الوزارة نحو جديتها في اتخاذ قرارات تخفيض الرسوم، الامر الذي بدأت تحركاتهم للحصول على مهلة تمكنهم من تلافي الملاحظات التي رصدها الفريق.

