وطن النهار

استعانت جامعة الكويت بوزارة التربية لتحويل «القدرات» الى الكترونية، بعد نجاح تجربتها التي طبقتها على اختبارات الوظائف الاشرافية الالكترونية، طلبت جامعة الكويت من وزارة التربية، التعاون مع فريق الجامعة بتنفيذ مشروعها الجديد الخاص بتطبيق اختبارات القدرات عن طريق النظام الكتروني. واشارت خلال كتاب امين عام الجامعة د. مثنى الرفاعي والذي حصلت «النهار» على نسخة منه، الى انها عازمة على تحويل اختبارات القدرات الاكاديمية الورقية الى اختبارات الكترونية وذلك مواكبة للتطورات الحديثة وتماشيا مع سياسة الدولة للتحول الى الخدمات الرقمية.

وقال الرفاعي في كتابه الموجهه الى وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، ان الجامعة تعمل على تحويل اختبارات القدرات الى النظام الالكتروني، ولذا نطلب السماح لفريق مساعد نائب المدير العام للتقييم والقياس الاطلاع على خبراتكم في مجال الاختارات الالكترونية وتحديدا تجربة الاختبارات للوظائف الاشرافية للاستفادة من هذه الخبرات في مجال تحويل اختبارات القدرات الى اختبارات الكترونية. الجدير بالذكر ان وزارة التربية نجحت في تنفيذ مشروع مقترح الاختبارات الالكترونية للوظائف الاشرافية على جميع المرشحين للترقي من اعضاء الهيئات الادارية والتعليمية قبل ثلاثة اعوام، ما ساهم بسرعة ظهور النتائج وذلك عن طريق برامج ادارة نظم المعلومات التي صممها المهندسون المنتسبون للادارة من غير تدخل اي شركة، الى ان ألغيت الاختبارات الورقية.

