وطن النهار

أعلن مدير مدرسة الرجاء المشتركة «متوسط وثانوي» بنين أحمد عبدالعزيز خالد الغريب عن إطلاق جائزة مدرسة الرجاء التشجيعية التربوية للتوعية بأهمية الدمج الشامل تحت رعاية الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية الدكتور عبدالمحسن هادي الحويلة بحضور مدير إدارة مدارس التربية الخاصة الدكتور سلمان عبدالله اللافي وجمع من مديري ومديرات مدارس التربية الخاصة والمديرين المساعدين والمديرات المساعدات .

وقال الغريب خلال حديثة بورشة العمل التي نظمتها مدرسة الرجاء المشتركة بنين في مكتبة المدرسة أن وزارة التربية تعمل على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 من أهم غايات الهدف الرابع للتنمية المستدامة الدمج الشامل لذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام لذا بادرت مدرسة الرجاء بنين متوسط وثانوي إلى إقامة مسابقة الدمج الشامل الخاصة بالفيلم القصير والملصق التربوي وذلك للتوعية بأهمية الدمج.

وعرف الغريب الدمج الشامل بالمدرسة التي لا تستثني أحدا وهذا يعني عدم استبعاد أي متعلم بسبب وجود أي إعاقة لديه حيث يتم قبول جميع الطلاب كأعضاء في بيئة المدرسة غرف الدراسة مشيراً إلى ان الهدف من المسابقة هو تشجيع وتوعية المجتمع والعاملين في مدارس وزارة التربية بالإضافة إلى طلاب المدارس بأهمية الدمج الشامل أما مجالات المسابقة تشمل ملصقاً توعوياً يعبر عن الدمج الشامل وكذلك فيلم قصير توعوي يعبر عن الدمج الشامل مدته لا تزيد عن دقيقتين وأربعين ثانية أما الفئات المشاركة فيحق لجميع فئات المجتمع المشاركة بالمسابقة في مجال واحد فقط من مجالاتها أفراد و مدارس ومؤسسات المجتمع المدني.

وتطرق الغريب للشروط العامة للمسابقة وهي أن يكون العمل متميزا ويتعلق بفكرة الدمج الشامل ويوضح الفكرة وموعد تقديم طلبات المشاركة بالمسابقة في الفترة من 17 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر 2019.

من جانبه أشاد مدير ادارة مدارس التربية الخاصة د. سلمان اللافي بمبادرة جائزة مدرسة الرجاء للدمج الشامل واصفها بأنها فرصة لتوعية الطلاب والمعلمين وإدارات المدارس وكذلك المجتمع بأهمية الدمج الشامل مشيرا إلى أن ادارة مدارس التربية الخاصة لديها هدف تسعى لتحقيقة وهو دمج طلاب مدارس التربية الخاصة بمختلف إعاقاتهم سواء كانت حركية أو بصرية أو سمعية في مدارس التعليم العام القريبة من منازل الطلاب ونتوقع النجاح لهذه المبادرة التي قامت بها مدرسة الرجاء مدعومة بجهود مديرها أحمد القريب ونتوقع لها نجاحاً باهراً وصدى طيباً في المجتمع التربوي خاصة والمجتمع الكويتي على وجه العموم، مشيرا إلى امكانية قيام مدير المدرسة بنقل هذه التجربة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة مدارس التربية الخاصة سوف تدعم هذا التوجه لخدمة ابنائنا من ذوي الإعاقة متمنيا أن تتم المشاركة في هذه الجائزة من جميع مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم الخاص والعام للمشاركة بالمسابقة لتعم الفائدة ويتحقق الهدف المنشود من المبادرة.

