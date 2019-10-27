وطن النهار

لندن - «كونا»: أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى بريطانيا خالد الدويسان اهمية التركيز على المصلحة الوطنية والابتعاد عن الخوض في أمور تثير التعصب الطائفي والقبلي والالتزام بالوحدة الوطنية.

وقال السفير الدويسان في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر الـ 55 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة مساء أول من أمس الجمعة إن الكويتيين شعب جبل على قيم التسامح والتعايش والتكافل التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم الذين قدموا تضحيات كبيرة للحفاظ على الكويت من المخاطر كافة.

وذكر ان «الكويت احتفلت اخيرا بعودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن والذي يستلهم الشعب الكويتي من توجيهاته السامية وحنكته السديدة نبراسا يضيء لنا الطريق نحو تعزيز امن واستقرار الوطن» .

وأشار السفير الدويسان الى اللقاء البروتوكولي لسمو الأمير مع أعضاء الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة والتي اكد فيها سموه ضرورة الانتباه للأوضاع الإقليمية والأخطار الخارجية وضرورة التحلي بروح المسؤولية من خلال العمل كأسرة واحدة وأخذ العبر والدروس بما يجري في دول المنطقة.

ودعا السفير الدويسان طلبة وطالبات المملكة المتحدة الى الاجتهاد في التحصيل العلمي والتزود بالمعرفة من اجل الظفر بالمؤهل العلمي العالي الذي سيمكنهم لدى عودتهم الى البلاد من المساهمة في خطة التنمية وتنفيذ رؤية كويت 2035.

ولفت الى ان «المملكة المتحدة تعتبر احدى ابرز الوجهات التي تستقطب أعدادا كبيرة من الطلاب والطالبات وذلك لسمعة جامعاتها وكلياتها المتقدمة ومكانتها المرموقة وهو ما يحتم علينا ان نرتقي بمستوى الوعي الطلابي في تحمل المسؤولية نحو تمثيل الكويت افضل تمثيل».

من جهتها أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة زين الكويت ايمان الروضان في كلمه لها ان شركة زين ستتكفل بإعادة ترميم وتجديد مقر اتحاد الطلبة الكائن في قلب العاصمة البريطانية بالكامل والذي سيتم افتتاحه قريبا. وأكد الروضان ان دعم شركة زين وتكفلها بترميم مبنى اتحاد الطلبة يعتبر مساهمة بسيطة تجاه ابنائها الطلبة مشيرة الى ان المساهمة الاجتماعية جزء مهم من عمل الشركة في الكويت.

واضافت ان مقر اتحاد الطلبة بلندن يعتبر مكانا رسميا لتجمع أعضاء الاتحاد ونقطة رئيسية لالتقاء الطلاب والطالبات الدارسين في كافة مناطق المملكة كما يستضيف عددا كبيرا من التجمعات واللقاءات والأنشطة الطلابية المختلفة على مدار العام.

واضافت ان مقر اتحاد طلبة الكويت في لندن يحتل بالنسبة لكل كويتي مكانة خاصة لانه كان مقرا لحملة «كويت حرة» خلال أيام الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990 ومنه انطلقت المسيرات المنددة بالغزو في داخل المملكة المتحدة.

واكدت الروضان ان القطاع الخاص له دور بارز في دعم المنظومة التعليمية في الدولة وذلك جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم «فالتعاون بين القطاع العام والخاص ينبع من هويتنا الراسخة ويجسد القيم الكويتية الأصيلة التي بنيت عليها بلادنا». واضافت ان شركة زين تعتمد في استراتيجياتها على الابتكار والإبداع وتمكين رواد الأعمال من الشباب مشيرة الى ان «هذا التوجه هو السمة الغالبة في برامجنا لمجالات الاستدامة».

وشددت على ان «إعداد وتأهيل الشباب لمواجهة تحديات الألفية الجديدة يعدان خطوة مهمة لنا في تمكينهم ودفعهم نحو مجالات جديدة من الابتكار والإبداع خصوصا أننا في حاجة ماسة لتطوير مهارات ابنائنا لخلق المزيد من الفرص في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية».

