وطن النهار

أكدت نائبة المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لشؤون البرامج المساندة الدكتورة أماني البداح أخيراً الحرص على الوصول إلى أكبر قطاع من الجمهور للنهوض بالثقافة العلمية في الكويت.

وقالت البداح لـ «كونا» على هامش محاضرة ضمن «شهر الفضاء» أقيمت في المركز العلمي التابع للمؤسسة إن هذه المحاضرة جزء من سلسة محاضرات KFAS Links المختارة من المؤسسة في مختلف المجالات العلمية ووقع الاختيار اليوم على د. ديفيد هانسن مخترع الروبوت «صوفيا».

وأضافت أن هناك فئة واسعة من الشباب وطلبة المدارس المهتمين بالذكاء الاصطناعي خصوصا والعلوم والتكنولوجيا عموما وأيضا المهتمين بالفنون والآداب ولم يختبروا علاقة تلك الفنون بالتكنولوجيا فكانت المحاضرة فرصة لهم للتعرف على تلك التقنيات.

وأوضحت أنها مناسبة طيبة للأبناء للتفاعل مع «صوفيا» أحد نماذج الذكاء الاصطناعي وفرصة أيضا للتعاون بين المؤسسة وأحد مراكزها الذي يستقطب جمهورا عريضا من الأبناء لافتة إلى تفاعل العديد من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات ما يدل على اهتمامهم بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت أن عرض الروبوت «صوفيا» أتاح الفرصة لزوار المركز العلمي للتواصل والتفاعل معها وتوجيه بعض الأسئلة لها مشيرة إلى أن هذه الفعالية مستمرة إلى يوم غد الجمعة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المركز العلمي سامي الرشيد في تصريح للصحافيين إن المركز أعد بعض الفعاليات احتفالا بشهر الفضاء ومنها هذه الفعالية لاستقدام الروبوت «صوفيا» موضحا أنه في المستقبل سيكون للانسان الآلي دور كبير في الصناعة والكثير من الأمور الحياتية.

وأضاف الرشيد أن جلب «صوفيا» إلى المركز العلمي له مردوده الإيجابي على النشء «خصوصا أننا نهدف إلى فتح أذهاب الشباب على هذا النوع من التكنولوجيا التي باتت تنتشر في العالم بشكل كبير وتوسيع رؤاهم تجاه الأمور العلمية والتكنولوجية».

وأوضح أن اختيار «صوفيا» مرده إلى انتشارها الواسع حول العالم «بالتالي فإن جلبها سيكون له مردود أفضل» مشيرا إلى أن ما يميز «صوفيا» تفاعلها وتعابير وجهها كما لو أنها إنسان حقيقي فضلا عن تجاوبها وردودها على أسئلة الزوار.

واشتملت الفعالية على محاضرة هانسن ألقى خلالها الضوء على ماهية علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي والكيفية التي تسهم بها هذه الاختراعات والتطورات الحديثة في رحلات الفضاء وسبر أغوارها.

وقدم هانسن لمحة عن الإمكانات المذهلة للذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات لافتا إلى تميز «صوفيا» بتفاصيلها التي تشبه البشر إلى حد كبير وتعابير وجهها التي تعكس مشاعر مختلفة.

