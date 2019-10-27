وطن النهار

نفت بلدية الكويت ما جاء في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقود النظافة الجديدة التي بدأ العمل بها في 11 من أكتوبر الحالي لمدة خمس سنوات وما احتواه من مغالطات غير واقعية جملة وتفصيلا.

وأكدت البلدية أن ما ذكر في الفيديو غير صحيح ويخالف الحقيقة وانطوى معلومات مغلوطة وخطأ، موضحة عدم صحة القيمة المالية لعقود النظافة، مشيرة إلى أن قيمة عقود النظافة الجديدة 142 مليوناً و60 ألف دينار، موضحة انها تحافظ على المال العام من خلال خفض كلفة العقود الجديدة بأكثر من 160 مليون دينار عن عقود النظافة السابقة.

ورفضت ما تضمنه الفيديو من تقليل لجهود فرق النظافة في مختلف المحافظات الذين يواصلون الليل بالنهار في متابعة أعمال شركات النظافة على مدار الساعة وتطبيق كل بنود الاتفاقات وأيضا لن تتوانى في تطبيق الجزاءات والغرامات أيضا بحق اي شركة يثبت عدم التزامها أو تقصيرها عن أداء عملها على اكمل وجه على ما هو متفق عليه سلفا إلى جانب تحرير المخالفات الخاصة بلائحة النظافة بحق المخالفين لها.

وذكرت أن المراجعات والإشراف المباشر على عقود النظافة التي تم أبرامها والاتفاق عليها مع شركات النظافة يؤكد أنها غير مسؤولة عن التقصير المتعلق في نظافة المناطق التجارية والصناعية أمام المحلات لوجود عقود تنظيف خاصة مسؤول عنها ملاك المجمعات التجارية وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة وأن مفتشي النظافة في البلدية دورهم رقابي في تحرير المخالفات في تلك المناطق أن وجدت وهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه ودون تقصير.

وشددت البلدية على تظافر الجهود وتعاون ملاك العقارات التجارية والصناعية وأصحاب المحال مع الفرق الميدانية لمراكز النظافة ومفتشيها للقيام بعملهم لرفع مستوى النظافة الذي ينشده ويتطلع له الجميع، مؤكدة أن أعمال النظافة تسير حسب ما هو مخطط له وأي خلل هو ضمن المتوقع والطبيعي في ظل البدء في تنفيذ عقود النظافة الجديدة

وثمنت بلدية الكويت جهود العاملين في ادارات النظافة مؤكدة انها محل تقدير وأحترام من خلال انتشار وانتظام الفرق الميدانية لرصد المخلفات والتعاطي معها أولا بأولا ضمن القانون واللوائح.

