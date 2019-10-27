loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الهلال الأحمر» سلَّمت السودان 527 ألف دولار


تسلم الهلال الاحمر السوداني أول من أمس الجمعة «شيكا» بقيمة 527 الف دولار من الهلال الاحمر الكويتي لتوفير الاحتياجات المتعلقة بمواد الايواء والصحة للمتضررين من السيول والفيضانات الاخيرة.
وقال السفير الكويتي في الخرطوم بسام القبندي لـ«كونا» انه «استكمالا للمساعدات الانسانية الكويتية للسودان التي تأتي بتوجيهات سامية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد «قائد العمل الانساني» في مد يد العون للأشقاء في السودان لمواجهة كارثة السيول والفيضانات قمنا بتسليم شيك بقيمة 527 الف دولار من الهلال الاحمر الكويتي للامين العام للهلال الاحمر السوداني لتوفير الاحتياجات المتعلقة بمواد الايواء والصحة وغيرها للمتضررين من السيول والفيضانات».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة