وطن النهار

تسلم الهلال الاحمر السوداني أول من أمس الجمعة «شيكا» بقيمة 527 الف دولار من الهلال الاحمر الكويتي لتوفير الاحتياجات المتعلقة بمواد الايواء والصحة للمتضررين من السيول والفيضانات الاخيرة.

وقال السفير الكويتي في الخرطوم بسام القبندي لـ«كونا» انه «استكمالا للمساعدات الانسانية الكويتية للسودان التي تأتي بتوجيهات سامية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد «قائد العمل الانساني» في مد يد العون للأشقاء في السودان لمواجهة كارثة السيول والفيضانات قمنا بتسليم شيك بقيمة 527 الف دولار من الهلال الاحمر الكويتي للامين العام للهلال الاحمر السوداني لتوفير الاحتياجات المتعلقة بمواد الايواء والصحة وغيرها للمتضررين من السيول والفيضانات».

