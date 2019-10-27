وطن النهار

أعلنت جمعية المعلمين عن مؤتمرها التربوي الرابع والأربعين، الذي تعتزم إقامته في الفترة 16- 18 مارس 2020م، تحت شعار «متطلبات إصلاح التعليم.. لكويت جديدة»، فيما اختارت د . عمار العجمي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - كلية التربية الأساسية - قسم المناهج وطرق التدريس، رئيساً للجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، التي ضمت في عضويتها ضمت عضوية اللجنة كلاً من د.بدر القلاف من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - كلية التربية الأساسية - قسم التربية الخاصة، ود.هيفاء اليوسف من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - كلية التربية الأساسية - قسم علم النفس، وخيال الإبراهيم عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية ومديرة ثانوية العصماء للبنات، وناصر العيبان الموجه الفني في وزارة التربية، ومعاذ الجاهوش مقرراً.

وفي تصريح له أشار د.العجمي أن من أبرز أهداف المؤتمر إصلاح التعليم من جميع جوانبه بما يتوافق مع تحقيق رؤية كويت جديدة 2035م، مضيفاً أن المؤتمر سيسلط الضوء على فلسفة وأهداف واستراتيجية التعليم ومدى ملاءمتها ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والاقتصاد، وتحديد الخطوات اللازم اتخاذها لتعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال إصلاح التعليم، إلى جانب أهمية التعرف على مكامن الخلل في النظام التعليمي وإبرازها، وعرض ومناقشة أحدث الدراسات والبحوث التشخيصية لواقع التعليم في الكويت، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها المساهمة في إصلاح المنظومة التعليمية.

واستعرض د.العجمي محاور المؤتمر، مشيراً إلى أن المحاور ستشمل فلسفة وأهداف واستراتيجية التعليم كمدخل للإصلاح التعليمي، والإدارة التعليمية والمدرسية ودورها في الإصلاح التعليمي، وإصلاح أو تطوير المناهج الدراسية من التأليف إلى التقويم، وطرائق التدريس، وأنشطة وأساليب التعلم، والقياس والتقويم، وجودة برامج إعداد المعلمين وتنميتهم أثناء الخدمة، ودمج تكنولوجيا التعليم وتوظيفها كمطلب أساس للإصلاح التعليمي، وتجارب دولية في إصلاح التعليم.

