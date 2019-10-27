وطن النهار

تستضيف الكويت اليوم الاحد ملتقى الصحافيات الثالث لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه جمعية الصحافيين بمشاركة صحافيات من كل دول مجلس التعاون برعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.

ويهدف هذا الملتقى الذي عقدت دورتاه الاولى والثانية في الكويت ايضا الى تعزيز التعاون الاعلامي بين دول الخليج العربية كما يعكس عمق العلاقات والتعاون الاعلامي بين الكويت ودول المجلس.

ويهدف كذلك الى تمكين المرأة الاعلامية الخليجية في مجال ادارة المؤسسات الاعلامية بمختلف انواعها وتشجيعها على تنفيذ برامج ابداعية في وسائل الاعلام المختلفة اضافة الى السعي لتحسين مستوى المرأة وظروفها وتعزيز مكانتها من خلال اعتمادها على ذاتها.

ويستعرض التجربة الثرية للصحافيات الخليجيات والدعم والتشجيع الذي يلقينه من حكومات دول مجلس التعاون والشعوب الخليجية كما يستعرض ما حققته الصحافية الخليجية من انجازات وتوليها لمناصب قيادية في المجال الاعلامي.

ويحرص الملتقى على تمكين الاعلامية الخليجية من الارتقاء بمستوى المهنة والسعي لتغطية النقص في المفاهيم الاعلامية والوصول الى افضل الممارسات الصحفية للاعلاميات بدول المجلس.

ويناقش مواضيع عدة تهم المرأة الاعلامية بدول مجلس التعاون مثل العقبات التي يعانين منها في الميدان والتي تعيق اداء مهامهن وسبل ازالتها بالشكل المطلوب بما يسهم في تطوير العمل الصحفي ويعزز من مشاركة المرأة في هذا المجال.

ويبحث الملتقى ايضا واقع الصحافية الخليجية ودورها في نشر الوعي في المجتمع من واقع كونها في اغلب الاحيان مسؤولة عن ابنائها وتوعيتهم.

وسيسلط الملتقى الضوء على تجربة المرأة الخليجية في ممارسة العمل الصحافي والدور الذي تقوم به لخدمة وطنها وعلى اهمية دعم الاعلام الخليجي لمواصلة نهجه المتوازن في نقل الحقائق والأحداث بمصداقية وموضوعية. كما سيسلط الضوء على ايجابيات الاعلام اكثر من سلبياته مع الممارسة والتطبيق وتمسك الاعلام الخليجي بالمسؤولية والمهنية في تغطية الأحداث والتطورات التي يشهدها العالم باعتباره عين السلطة والمواطن على حد سواء.

ويتطلع منظمو الملتقى الى جمع وصياغة رؤى مستقبلية وتوصيات واقتراحات من شأنها الارتقاء بعمل الصحفيات الخليجيات في محتلف وسائل الاعلام وتكثيف التدريب الاعلامي المهني لهن وتمكينهن من تبوؤ مناصب اعلامية رفيعة.

