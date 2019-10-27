وطن النهار

أعلنت قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية عن بدء التسجيل لمسابقات وفعاليات مهرجان «الموروث الشعبي» للموسم الجديد الذي يقام سنويا بمكرمة أميرية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، لافتة الى أن عملية التسجيل ستكون اعتبارا من العاشر الى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بمقر ديوانية شعراء النبط في صبحان، وستكون مواعيد التسجيل يوميا من الساعة الرابعة الى الثامنة مساء.

وذكرت اللجنة العليا للقرية في تصريح صحافي ان القرية ستقوم بفتح أبوابها لاستقبال الزوار ابتداء من التاسع والعشرين من شهر نوفمبر القادم، مشيرة الى أن الفعاليات والأنشطة سوف تستمر الى الأول من شهر مارس من العام الجديد المقبل، داعية كل من يود المشاركة القيام في عملية التسجيل خلال الفترة القليلة المقبلة، الى جانب زيارة الموقع الالكتروني للقرية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وأضافت أن المهرجان هذا العام سيكون حافلا بالعديد من الأنشطة والفعاليات في مسابقات مزاين الابل بمختلف أنواعها بينها «هجيج الابل»، ومسابقات القدرة والتحمل للخيول، ومسابقات الأغنام بأنواعها، ومسابقات الصقور بأنواعها.

مشيرة الى أن المهرجان سيتضمن أنشطة وفعاليات تراثية ومسابقات تجسد روح التلاحم بين أبناء دول مجلس التعاون في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي من خلال أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي، والجهات الرسمية والشعبية المشاركة، لافتة الى تخصيص جوائز قيمة للفائزين تشجيعا وحفظا لتراث الآباء والاجداد.

