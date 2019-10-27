وطن النهار

أطلقت الكلية الأسترالية في الكويت حملتها السنوية «للتوعية حول سرطان الثدي» والتي من أهم أهدافها تشجيع وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر واجراء الفحوص بشكل دوري لضمان السلامة من المرض.

وتضمنت الحملة عددًا من الفعاليات لرفع مستوى الوعي بين الطلاب والموظفين، حيث قام قسم العلاقات العامة بتنظيم العديد من الأنشطة التفاعلية داخل حرم الكلية مستهدفاً الموظفين والطلاب حيث تزينت الكلية باللون الوردي، اضافةً الى تزويد روّاد صفحات التواصل الاجتماعي بمعلومات علمية مهمة واعطائهم الارشادات والنصائح المتعلقة به وذلك للوصول الى أكبر شريحة ممكنة.

وايماناً من الكلية بدور وانخراط طلابها بالفعاليات الاجتماعية وتطوير المهارات الشخصية لديهم، قام قسم العلاقات العامة بتشكيل فرقة متطوعين خاصة بالحملة لتنسيق الفعاليات المقامة وتوزيع المنشورات التي تتضمن معلومات تثقيفية عن طرق الوقاية وتشجيعهم على عدم الخوف من اجراء الفحص بشكل متكرر لأن الكشف المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح.

وقالت مدير أول القسم العلاقات العامة مي المسلم أن زيادة الوعي بهذه القضية أمر مهم لـلكلية الأسترالية في الكويت لأنها تؤمن بالقيام بدور نشط في تثقيف المجتمع حول القضايا الصحية الأساسية. مضيفة: «ان هذه الفعاليات والحملة السنوية التي نطلقها تستهدف جميع شرائح المجتمع وتهدف الى رفع الوعي لديهم وخصوصاً النساء منهم ولتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن المرض، وتقديم النصائح الى الطلاب وموظفي الكلية. وختمت قائلةً، من منطلق المسؤولية الاجتماعية وايماناً بضرورة الاسهام والتفاعل بشكل ايجابي في جميع القضايا التي تهم المجتمع سواء كانت صحية أو تطويرية أو تطوعية أو تعليمية نحرص دائماً على خلق برامج ونشاطات تخدم هذه القضايا ونحن سعيدون وفخورون بتجاوب طلابنا ومساهمتهم الدائمة لجميع نشاطات وفعاليات الكلية».

