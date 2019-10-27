وطن النهار

اكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم بطاح الرشيدي، انه في اطار حرص الوزارة على دعم المزارع الكويتي والمنتج الوطني بما يسهم في تحقيق استراتيجية الامن الغذائي فقد بادرت الوزارة الى عقد لقاءات مع الاطراف ذوي الاختصاص ونتج عن تلك اللقاءات ابرام بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

واوضح الرشيدي في تصريح صحافي، ان من اهم ما جاء في هذا البروتوكول هو التزام الاتحاد الكويتي للمزارعين بتأسيس شركة مساهمة لتسويق المنتجات الزراعية بالاضافة الى الربط الالكتروني بين اطراف البروتوكول الثلاثة والشركة المنشأة على الرغم من توجيه عدة كتب له من الوزارة تطلب فيها تفعيل البروتوكول وموافاة الوزارة بجميع الاجراءات التي قام بها الاتحاد لوضع البروتوكول موضع التنفيذ.

واشار الرشيدي الى ان الوزارة تؤكد دعمها للمنتج الوطني وحرصها على مصالح المزارع الكويتي ولا تالو جهدا في تأمين خطة الامن الغذائي بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وستظل تمد يدها للجميع بهدف تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن في اطار القوانين ذات الصلة.

