وطن النهار

اتفق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تعزيز التعاون للاستفادة من خبرات المكاتب الهندسية في المشاريع التي يقوم الصندوق بتمويلها أو تنفيذها.

وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان أنه وبدعوة من مدير العمليات بالصندوق الكويتي للتنمية وليد البحر، تم أخيراً عقد اجتماعين في مقر الصندوق ومقر الاتحاد على التوالي لبحث سبل التعاون بين الطرفين، مشيرا الى أنه تم شرح دور الصندوق والاتحاد لتعزيز التعاون في التأهيل والتصنيف والاجراءات التي يمكن تطبيقها على الاستشاريين المخلين بواجباتهم بالمشاريع الممولة من الصندوق.

وأضاف أن المجتمعين بحثوا مقترح التوصل الى مذكرة تفاهم بين الطرفين لتوثيق سبل التعاون والاستفادة من الاتحاد في تنظيم مزاولة المهنة، لافتا الى أنه سيتم اعداد مسودة لهذه المذكرة والاستفادة من خبرات الاتحاد في مجال برامج تدريب حديثي التخرج التي يقوم بها الصندوق وأن يقدم الاتحاد مقترح ايجاد الية عمل لفتح المجال للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية للدخول بمشاريع الصندوق. وذكر السلمان أن الجانبين اتفقا على أن يقدم الاتحاد مساعدة لاعداد مايعرف باسم «الشورت ليست»، مع امكانية الاستفادة من غرفة الوساطة للتحكيم الهندسي كجهة مختصة في الخلافات الهندسية في حال وقوعها، والتأكيد على ضرورة ايجاد آلية لفتح المجال للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية بمشاريع الصندوق، لافتا الى أنه تم التأكيد على ضروة أن يكون المكتب الأجنبي عضوا مسجلا بالاتحاد وفقا للنظام الداخلي الجديد للاتحاد بالاضافة الى مراجعة العقود من قبل الاتحاد في حال طلب ذلك.

وأشار الى أنه تم الاتفاق على مواصلة اللقاء في اجتماع ثاني عقد بمقر الاتحاد خلال الاسبوع الفائت حيث أطلع الاتحاد عن كثب ممثلي الصندوق على دور الاتحاد ولائحته ونظامه الاساسي الذي تم تعديله أخيراً.

ووجه السلمان الشكر الى مدير عام الصندوق السيد عبد الوهاب البدر والى صاحب الدعوة للاجتماع مدير العمليات بالصندوق وليد البحر وممثلي الصندوق.

