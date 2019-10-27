وطن النهار

أطلق مشروع «أمنية» مسابقة بيئية جديدة في مدرسة دسمان ثنائية اللغة بمنطقة شرق، وذلك خلال احتفال أقيم بحضور رئيس مجلس الادارة هند النقيب والرئيس التنفيذي عادل الصانع، وسمر ديزمن مديرة المدرسة، وعدد من أعضاء الطاقم التربوي والطلاب والطالبات.

وثمنت الناطق الرسمي لمشروع «أمنية» البيئي فرح شعبان في تصريح صحافي التعاون المثمر مع مدارس القطاع التعليمي الخاص ممثلا في مدرسة دسمان ثنائية اللغة، والتي حرص القائمون عليها على اختيار احد مشاريعها هذا العام المتمثل في نشر أهمية فرز البلاستيك من المصدر بهدف اعادة تدويره ليكون سلوك كل فرد بالمجتمع للمحافظة على البيئة، بجهود كبيرة وتحفيز الجميع من خلال طرح جوائز متعددة على جميع المراحل التعليمية في المدرسة وفق خطة مدروسة ورصد الكميات التي يتم تجميعها باستمرار لخلق روح المنافسة.

وأضافت أن «أمنية دسمان» انطلقت في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي للعام الدراسي الحالي، لافتة الى أن هذه الحملة البيئية اسفرت عن تجميع نصف طن من عبوات المياه البلاستيكية بما يعادل 24 ألف عبوة خلال اسبوعين فقط، وهو ما ادهشنا كثيرا وجعلنا نُجزم أنها ستكون المدرسة المثالية من القطاع الخاص لتحقيق أُمنية كويت جديدة لهذا العام.

ودعت شعبان جميع مدارس القطاع الخاص بتبني هذه التجربة والبدء بها في مدارسهم، مشيرة الى أن «أُمنية دسمان» هي الانطلاقة الحقيقية التي نستشهد بها في التميز والتعاون.

