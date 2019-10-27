وطن النهار

اكد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، بأن تفعيل النظام الجمركي الآلي والربط مع جهات الافراج الجمركي، وتقليص المستندات المطلوبة لانشاء البيان الجمركي وفترة تخليص البضائع اسهم في تحسين نظام ادارة المخاطر الجمركية وكان له أثر فاعل في خدمة مكون التجارة عبر الحدود وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مؤكداً أن الكويت شهدت تحسناً في 7 مكونات منها «مكون التجارة عبر الحدود» والذي تتولى الادارة العامة للجمارك الاشراف عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. حيث تحسن مكون «التجارة عبر الحدود» ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال «2020» الصادر عن البنك الدولي وسجل رصيداً بلغ 52.6 في مؤشر 2020 بزيادة 2.1 نقطة مقارنة مع رصيدها في 2019.

واوضح الجلاوي، أن الخطوات التي مضت بها الجمارك الكويتية بخطى متسارعة كان لها الأثر الايجابي نحو تقدم الكويت في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي منوهاً الى ان الاجراءات التي اتبعتها الادارة العامة للجمارك انطلقت من التزامها بتطوير الاداء والعمل وانطلاقاً من عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات.

