وطن النهار

تمكن رجال اطفاء 3 مراكز من السيطرة على حريق اندلع مساء اول من أمس في كراج لتصليح السيارات في منطقة الري قبل امتداده الى المحال المجاورة وذلك خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات. وكان بلاغ ورد مساء اول من أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة الري، وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي الشويخ الصناعية والعارضية والاسناد لموقع الحريق حيث تبين أن مخزناً داخل كراج لتصليح السيارات يحوي قطع غيار ومعدات اندلعت به النار، فتم محاصرتها حتى لا تمتد الى المحال والمخازن المجاورة واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

