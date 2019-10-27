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وطن النهار

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العثور على مواطنة مصابة بطعنات في بر أرحية


نقلت مواطنة في العقد الثالث من عمرها الى مستشفى الجهراء حيث ادخلت غرفة العناية المركزة اثر تعرضها لطعنة في البطن وضرب متفرق في انحاء من جسدها في بر أرحية.
وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «النهار» ان بلاغا ورد لرجال الامن مساء الاول من أمس يفيد بوجود امرأة مصابة في بر أرحية، وعلى الفور توجه رجال الامن والاسعاف لموقع البلاغ حيث عثر على امرأة تبين انها مواطنة في العقد الثالث من عمرها وقد اصيبت بطعنة نافذة في البطن وعدة طعنات في يدها واصابات في وجهها وانحاء متفرقة من جسدها، فتم نقلها بسيارة الاسعاف الى مستشفى الجهراء حيث ادخلت العناية المركزة .
رجال مباحث الجهراء يجرون البحث والتحري لمعرفة هوية الجاني.


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