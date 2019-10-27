وطن النهار

أحبط رجال جمرك الشحن الجوي محاولة تهريب نحو 2 كيلو كيميكال وردت إلى البلاد داخل طرد سريع وارد من دولة أوروبية. وكان أحد المفتشين في الشحن الجوي اشتبه في طرد أمتعة شخصية، بعدما أظهرت أجهزة التفتيش المتقدمة احتمالية احتواء الطرد على مواد بخلاف ما تضمنه البيان الجمركي، وعليه قام المفتش بفتح الطرد حسب القوانين والتعليمات الجمركية، وتم اكتشاف إخفاء مادة الكيميكال المحظورة.

ومن جانبها، تؤكد الإدارة العامة للجمارك استمرارها في التصدي لجميع عمليات ومحاولات التهريب بكل عزيمة وإصرار، وتحذر كل من تسول له نفسه القيام بذلك.

