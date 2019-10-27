آراء

لا شفاعة في الموت.. هكذا اقتضت مشيئة الرحمن، وتلك هي سنة الله في الخلق، ففي الموت مواعظ وعبر، فيه تذكرة بالدار الاخرة، وليتنا نتعظ، بالامس القريب، تجرعنا مرارة الفقد وآلام الفراق، رحل عنا الاخ العزيز الوفي والصديق الصدوق السند والمعين ابن الخال تركي دبوس تركي الدبوس.

فكم هو مؤلم ذلك الفراق.. وكم هي جارحة لحظات الوداع، اما فقد الاحبة فيترك في النفس انكسارات لا تنسى، ولكنه الموت، الحقيقة الكبرى التي لا تقبل الجدل، قال الله عز و جل: (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام).

رحلت عنا تاركاً لنا ذكراك الطيبة وحسن سيرتك ونقاء سريرتك فكنت محافظاً على صلاتك وباراً بوالديك حريصاً على زيارة المرضى وحاضراً مع الجميع في السراء والضراء، ولا ننسى عنك ياصديقي مواقفك الرجولية وفزعتك وشهامتك ومروءتك وسلامة قلبك وسعة صدرك وما كنت يوماً إلا خير سند وعزوة للجميع نبشر بالسعد بشوفتك وكنت مثالاً طيباً لشباب جيلك وصديقاً وفياً طيب المعشر صادقاً للوعد ومن خيرة الشباب ترسم لنا الأمل والفرحة برؤياك في أجمل لحظات وذكريات الصداقة.

رحلت عنا ياصديقي وكلمات الرثاء لا تكفي لمشاعر الحزن بداخلنا وما يشغلنا من ألم فراقك نعتصره بصدورنا فكان فقدك حقا سحابة سوداء. رحمك الله.. ولا نجد ما نقوله سوى أننا فقدناك حقاً.. الفحيحيل تبكيك والجميع يبكونك وتأثر الكل برحيلك عنا ولكن ستظل ذكراك محفورة في القلوب والوجدان.

ندعو الله العلي القدير أن يتغمدك بواسع رحمته ورضوانه ويلهمنا وذويك وكل محبيك الصبر والسلوان ويجمعنا فيك بالفردوس الأعلى. «إنا لله وإنا اليه راجعون». إلى جنة الخلد مع الصديقين والشهداء، رحمك الله يا صديقي، فإن قدر المبتسمين ان يذهبوا سريعا.

بقلم : مالك الفيصل الحمود الصباح