آراء

كل انسان يعتز بالكيانات الوطنية ويشجعها، وأنا على يقين بأن كل مواطن كويتي يتمنى بأن يسافر على متن الناقل الوطني الرسمي الذي يرفع علم بلاده، وأنا شخصيا حاولت أقناع نفسي بذلك لكن الانطباع يصيغ للتجربة مقياس الرضا، وفي تجربتي الأخيرة بدأ هذا المقياس يعمل عندي بمجرد دخولي مطار الكويت الخاص للخطوط الجوية الكويتية وكنت ابحث حينها عن موظفين كويتيين ولم أجد أحدا في المواقع التي تقوم بخدمة المسافر وقلت لعلهم في القاعة الرئيسة، وتقدمت حتى وصلت للقاعة أنظر يمينا ويسارا، في الاستقبال أو عند حجز التذاكر، ومن هم عند الكاونترات، حتى الأمن عند دخولي لمكان التفتيش، في كل هذه الأماكن كان من النادر ما يكون بينهم موظف كويتي. استغربت كيف للفريق الفني في مطار الكويت والتابع لخطوطنا الوطنية تشكل فيه العمالة الوطنية النسبة الأدنى؟ كيف يحدث هذا ونحن نسمع تصريحات المسؤولين عن التكويت؟ برأيي فإن أكثر المواقع أهمية لهذا التكويت هي هذه المؤسسات الوطنية فأنا كلي إيمان بأن وجود العمالة الوطنية يعد عاملا مهما جدا فهم اقدر من يبرز ملامحنا ويتفهم حاجات أهلنا ويتفاهم معنا باسلوبنا ولهجتنا، وبلا شك هو السفير للكويت أمام كل سائح وزائر.

وان كان هدف انتقاء العمالة غير الوطنية هو للارتقاء في مستوى الخدمات ورفع درجة الاحترافية في العمل فقد يكون هذا سببا مقنعا، لكن ما نشهده اليوم من خيبة الأمل في مستوى الخطوط الذي لا يصل لطموحنا وما نستشعره من خدمات لا تصل لمستوى مثيلاتها ونتضايق من اسلوب التعامل غير الاحترافي من البعض والذي يزرع بداخلنا عدم الرضا.

أنا لا أهدف للتجريح في انتقادي لكني أشعر بخيبة أمل، فأملي أن أرى الخطوط الجوية التي تمثل بلدي في أعلى مستوى من ناحية جودة الطائرات واحترافية الفريق الوطني واحترام النظم العالمية والتي تحقق العدالة والرضا لعملائها، أملي أن أراها في التقييم الأعلى عالميا، وقبل هذا أملي بأن تملك في قلوب الكويتين الولاء لها.

من المؤكد بأن لكل منكم تجربته، لكن تجاربي ما زالت تجعلني أفضل السفر على متن خطوط غير خطوطنا الوطنية.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

متى يدرك القائمون على إدارة شركتنا الوطنية بأن هناك خللا يحتاج الاصلاح؟ ومتى يشعر المسؤول بأن تكويت هذا الكيان أمر يعكس هويتنا ويبرز وطننا بالصورة التي يجب أن يكون عليها؟ متى يقدر قياديو الشركة بأن الكويتي هو باب يسوق وطنه بحلته الجميلة وعلى لسان أبنائه؟ ومتى يتواضع أصحاب القرار للنزول إلى أرض الواقع لتقييم الآداء والعمل على حل السلبيات للوصول إلى مستوى الرضا للعملاء؟

أعزائي.. قد لا أكون مقيما محترفا لكني كمواطن مهتم بدعم الشركات الوطنية أعبر عن خيبة أملي، أملا بأن يأتي اليوم الذي تكون الخطوط الجوية الكويتية هي الخيار الأول لي عندما أفكر بالسفر.

