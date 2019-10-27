آراء

أرى لزاما أن تصدر فواتير البيع وتبرم العقود في مؤسسات بلادنا العربية باللغة العربية هذا ما خطر على بالي بعدما قامت جمعية الروضة وحولي - فرع شارع تونس- بإصدار فواتير البيع فيها للمستهلكين باللغة الإنكليزية سعرا وصنفا مع انها جمعية عربية في دولة عربية ومساهموها عرب وتستخدم العملة العربية والدستور الكويتي ينص على أن العربية اللغة الرسمية في البلاد.

وعليه فمن حقي كعربي في أي دولة عربية أن أتسلّم كل المكاتبات والأوراق ونتائج الفحوصات والتحليلات والتقارير في المستشفيات والدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة بما فيها المدارس الأجنبية في بلادنا العربية باللغة العربية ولا يجوز أن يكلّمني دكتور في مستشفى أو مسؤول في مدرسة أو في بنك أو في شركة باللغة الإنكليزية التي لا يجيدها معظمنا نحن العرب تماما مثلما يعاملوننا في بلادهم علينا أن نعاملهم في بلادنا.

لماذا لا يكون هناك مترجم بجانب الدكتور الأجنبي الذي يفحصني في المستشفى الحكومي مثلا؟ بل لماذا لا يكون هناك مدير عربي يتقن الإنكليزية والعربية في كل مدرسة أجنبية وفي كل شركة وفي كل مؤسسة عربية أو غير عربية تعمل في دولة عربية؟ هذه ليست عنصرية هذه وطنية واستقلالية واحترام للذات.

والضعيف يتعلّم لغة القوي وليس العكس.

اللغة تستمد قوتها من أصحابها.. فإن قوي أصحابها علميا واقتصاديا قويت وإن ضعفوا. ضعفت.

والإعلانات باللغة الأجنبية أيا كانت في بلادنا ممنوعة أو هكذا يجب.

وبالمناسبة: لماذا مراسلات العديد من البنوك العربية وشركات الاتصالات العربية باللغة الإنكليزية أحيانا.

عليهم أن يحترموا لغتنا العربية في بلادنا كما نحترم لغتهم في بلادهم.

لكن الاحترام من الغير لا يهدى بضم الياء إنه يطلب ويفرض.

واعترافنا بأن اللغة الإنكليزية هي لغة التقدّم العلمي حاليا لا يتناقض مع دعوتنا العربية الخالصة باستخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة كلها.

وعلى الجهات المعنية في الكويت وكل دولة عربية أن لا تسمح بنصب الإعلانات في الشوارع أو نشرها في المطبوعات قبل أن توافق عليها اللجنة الفنية العربية فيها.

توخيا لسلامتها إملائيا ونحويا وذوقيا وفنيا.

إن فوضى اللغة العربية السائدة الآن في البلاد العربية لا تجوز وغير مبررة بالمرّة. والنشر بكلمات عربية ركيكة ومفككة وموحشة أو هجينة مهجنة مرفوض تماما حفاظا على الذوق العام واللغة العربية لغتنا الأم.

وأنتم أحرار.

