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حظي الفيلم الروائي الكويتي «إن بارادوكس» للمخرج حمد الصراف بتنويه خاص من قبل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية التي تواصلت في الفترة من 18 - 28 اكتوبر الحالي. وفاز بجائزة المهرجان الفيلم اللبناني - العراقي «يارا» للمخرج عباس فاضل، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى الفيلم المغربي، جمال عفينة، للمخرج ياسين موروكو .

وفاز النجم المصري احمد الفيشاوي بجائزة أفضل ممثل عن فيلم «يوم وليلة» وفازت النجمة المغربية فاطمة الزهراء بناصر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «لعزيزة».

وفاز بحائزة السيناريو للمخرج اليمني عمرو جمال ومازن رفعت عن الفيلم اليمني . 10 ايام قبل الزفة . وفازت بجالزة الاخراج المخرجة التونسية الراحلة نجوى لامام سلامة عن فيلم «سامحني».

ومنحت لجنة التحكيم تنويهات للفيلم الكويتي «إن بارادوكس» تنويها خاصة والإشادة بتجربة المخرج الشاب حمد الصراف، كما منحت اللجنة ايضا تنويهات للنجمة المصرية حنان مطاوع والفنان التونسي رياض حمدي والفنان المغربي عزيز ديداس .

كما منحت شهادات تقدير للمثل السعودي خالد صقر والممثلة اليمنية سالي حمادة.

وجاء فوز فيلم «يارا» لبساطته العالية وطرحة العميق لقضايا الإنسان والتأثيرات الناجمة عن الحروب .

هذا وقد تنافس على جوائز الافلام الروائية 11 فيلما .

وترأس لجنة التحكيم الخاصة بالأفلام الروائية المخرج المغربي محمد عبدالرحمن التازي وعضوية الممثلة التونسية سهير بن عمارة والممثل المصري فتحي عبدالوهاب والمخرج العراقي قاسم حول والزميل الناقد عبدالستار ناجي.

كما ذهبت جائزة الافلام الروائية القصيرة للفيلم السوري «جوري» للمخرج يزن نجدت انزور وذهبت جائزة السيناريو لفيلم «الحبل السري» للمخرج الليث حجو، وفاز بجائزة الإخراج الفيلم الجزائري «أول عيطة».

وشهدت حفل الختام تكريم المخرج المغربي محمد عبدالرحمن التازي والمخرج السوداني سعيد حامد . كما كان حفل الافتتاح قد شهد تكريم النجم الكويتي الكوميدي داود حسين والنجم المصري هاني رمزي والنجم المغربي عزيز ديداس .

